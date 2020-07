La Liga suspende em definitivo jogo que rebaixou La Coruña à Terceira Divisão

Deportivo La Corunã foi rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Espanhol - (Foto: Reprodução/Twitter)

A LaLiga, empresa que organiza o Campeonato Espanhol, anunciou neste domingo a suspensão em definitivo do polêmico duelo entre La Coruña e Fuenlabrada, em La Coruña, pela segunda divisão, adiado na semana passada devido a um surto do novo coronavírus entre atletas da equipe de Madri. O confronto seria válido pela última rodada da competição, cujos resultados confirmaram o rebaixamento do tradicional clube galego ao terceiro patamar do futebol do país ibérico.

Segundo os organizadores, o cancelamento se justifica por uma "causa excepcional", uma vez que o Fuenlabrada já contabiliza 28 infectados pelo novo coronavírus entre jogadores, equipe técnica e funcionários. A decisão ainda pode revertida na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) e no Conselho Superior do Esporte (CSD, na sigla em espanhol).

"Diante da impossibilidade de se estabelecer sequer uma previsão de data para a realização da partida, a LaLiga informou ao comitê de competições da RFEF estar de acordo com a suspensão definitiva por causa excepcional e/ou de força maior", informou a entidade em comunicado oficial.

O adiamento havia sido determinado na segunda-feira passada, após a verificação do surto no clube madrilenho. No dia da partida, sete jogadores e cinco membros da comissão técnica foram diagnosticados com a covid-19. O restante da rodada foi mantido, provocando uma grande polêmica na Espanha.

Os resultados dos outros jogos afetavam diretamente as duas equipes. Além da briga do La Coruña contra o rebaixamento, o Fuenlabrada ainda sonhava com uma vaga no mata-mata que define o acesso à primeira divisão. "A Liga também comunicará à Federação que o Elche FC jogará os playoffs", acrescentou a nota da organização.

REAÇÕES - Na última rodada, o Fuenlabrada jogava por um empate para superar o Elche na corrida pelo acesso. Os resultados das partidas disputadas mantiveram as chances, pois uma vitória sobre o La Coruña colocaria os madrilenhos na sexta posição, entre os quatro classificados para os playoffs - líder e vice se classificam automaticamente.

Em princípio, a LaLiga deu a entender que o próprio Fuenlabrada havia optado pelo cancelamento do jogo. Pouco após o anúncio, porém, o clube madrilenho manifestou que estaria, sim, disposto a disputar a partida em uma data futura. "Queremos esclarecer que não renunciamos à partida e mostramos disposição para jogar, caso seja viável, quando os jogadores estiverem aptos. Caso as instituições não considerem viável, o Fuenlabrada acatará a decisão", publicou o clube.

O La Coruña, por sua vez, precisava vencer o Fuenlabrada para manter as esperanças de seguir na segunda divisão e ainda torcer por tropeços do Albacete ou do Lugo. Os dois concorrentes, no entanto, venceram seus jogos e acabaram com qualquer chance matemática de permanência dos galegos.

Ainda assim, o clube conhecido no Brasil pelas passagens vitoriosas de Bebeto, Rivaldo, Mauro Silva e Djalminha, havia anunciado que pretendia recorrer ao "tapetão", alegando que a disputa da última rodada prejudicou a igualdade da competição.