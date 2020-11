Klopp compara Liverpool a uma orquestra e rasga elogios a Roberto Firmino

Klopp busca manter sequência de vitórias com o Liverpool - ( Foto: Estadão/Paul Ellis/AFP )

Depois de um começo de temporada titubeante, o Liverpool parece ter se acertado em campo e isso se reflete nos resultados. O time está empatado na liderança do Campeonato Inglês junto com o Tottenham e tem uma folga na primeira colocação do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa com os 100% de aproveitamento que possui após três rodadas. O bom futebol mostrado rendeu comparações feitas pelo técnico alemão Jurgen Klopp, que tratou de elogiar o atacante Roberto Firmino.

"Marcar (gols) sempre foi importante para Firmino, mas ele é um jogador completo. Um time de futebol é como uma orquestra, você tem diferentes pessoas para diferentes instrumentos. Uns são mais altos do que outros, mas todos são importantes para o ritmo. Firmino toca 12 instrumentos na nossa orquestra", elogiou o treinador.

"Nós podemos jogar bem sem ele, mas certamente eu o quero no campo. Ele é incrível. Eu não tenho preocupação alguma. Eu sei que de tempos em tempos ele vai marcar gols", prosseguiu Klopp, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Roberto Firmino foi responsável por anotar o último dos três gols do Liverpool na vitória contra o Leicester City, no último final de semana, pelo Campeonato Inglês. Apesar dos números não tão expressivos na temporada, o atacante brasileiro tem papel importante no esquema de Klopp, seja na abertura de espaços no setor ofensivo ou na distribuição de jogo.

Com nove pontos, o Liverpool joga por uma vitória contra a Atalanta, nesta quarta-feira, no estádio Anfield Road, em Liverpool, para se classificar antecipadamente às oitavas de final da Liga dos Campeões. Mesmo sem querer dar pistas sobre a escalação, o treinador alemão disse que o atacante egípcio Salah é uma opção e que ele foi "muito bem nos treinos" de segunda, após se recuperar do novo coronavírus.

"Não quero falar muito sobre isso porque não tenho ideia de quem a Atalanta pode trazer para este jogo. Então por que deveríamos dar qualquer tipo de informação a eles?", disse Klopp. "Mo (Salah) treinou com a equipe ontem (segunda-feira) e estava muito bem. O teste deu negativo. Então, se nada mudou desde ontem, ele está disponível. Agora temos que ver o que faremos com isso porque ele ficou em quarentena até três dias atrás", avrescentou.