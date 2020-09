Kalou passa em branco na estreia e Botafogo fica no empate com o Coritiba

Na estreia do marfinense Kalou, que foi bastante participativo enquanto teve fôlego, o Botafogo não passou de um empate sem gols com o Coritiba na noite desta quarta-feira, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os times estão empatados com sete pontos, mas o Coritiba, com um jogo a mais, leva vantagem no número de vitórias (2 contra 1). Sem vencer há três jogos, o Botafogo briga nas úktimas posições.

Todas as atenções estavam voltadas para o estreante Kalou. E, logo no primeiro minuto, o marfinense arriscou de fora da área e Wilson defendeu em dois tempos. Na sequência, Luis Henrique chegou a abrir o placar para o Botafogo, mas o gol foi anulado. O atacante estava impedido.

Com Kalou como destaque, o alvinegro era melhor em campo, mas dava espaços para o Coritiba, que quase marcou em cabeçada de Robson. Gatito salvou com os pés. Após tabelar com Kalou, Bruno Nazário chutou cruzado e Wilson defendeu.

A resposta do Coritiba veio em finalização de Robson pela linha de fundo. A bola passou raspando a trave. Nos 15 minutos finais, o jogo caiu de produção. Apesar de ter mais posse de bola, o Botafogo não conseguiu chegar com perigo novamente.

Na volta do intervalo, após boa troca de passes do ataque botafoguense, Kalou arriscou de fora da área e viu a bola sair por cima. O Botafogo diminuiu o ritmo e só foi voltar a assustar em uma bomba de Honda aos 28 minutos. Wilson se esticou todo e desviou para escanteio.

O Coritiba parecia satisfeito com o empate no Rio e não ameaçava. Aos 40 minutos, Kalou foi substituído por Davi Araújo. Apesar de não ter marcado, o marfinense teve uma boa estreia, mas caiu de produção no segundo tempo por conta do cansaço.

Aos 44 minutos, Bruno Nazário cobrou falta para dentro da área, Wilson furou o soco e a bola acabou passando por todo mundo. Nos acréscimos, o Coritiba teve uma falta perto da área, mas a zaga tirou o perigo.

O Botafogo enfrenta o Corinthians, no sábado, às 19 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo. No domingo, o Coritiba recebe o Atlético-MG, às 20h30, no estádio Couto Pereira. Os jogos são válidos pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 CORITIBA

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Rafael Forster (Luiz Otávio), Honda e Bruno Nazário; Kalou (Davi Araújo), Pedro Raul e Luis Henrique (Matheus Babi). Técnico: Paulo Autuori.

CORITIBA - Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Salves, Matheus Galdezani (Igor Jesus) e Matheus Bueno; Robson (Giovanni Augusto), Sassá (Welissol) e Neilton (Yan Sasse depois Hugo Moura). Técnico: Jorginho Campos.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG)

CARTÕES AMARELOS - Rafael Forster (Botafogo); Wellissol (Coritiba)

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL Estádio Nilton Santos, Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).