Juventus goleia Parma com 2 de Cristiano Ronaldo e 'dorme' vice-líder no Italiano

A Juventus venceu, neste sábado, o Parma por 4 a 0 em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Com gols de Cristiano Ronaldo, um dos três finalistas do prêmio da Fifa de melhor jogador do mundo deste ano, a equipe de Turim, por enquanto, assume a segunda posição na tabela.

O primeiro tempo foi marcado por belas defesas de Buffon nos pontuais momentos de contra-ataque do Parma, o que evidencia a ofensiva que a Juventus ofereceu durante toda a partida, bem refletida no resultado. O placar foi aberto aos 22 minutos pelos donos da casa, após o certeiro passe do lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro encontrar o chute cruzado de Kulusevski.

Poucos minutos depois, foi a vez de Cristiano Ronaldo brilhar. O atacante português cabeceou entre dois zagueiros e balançou as redes de Sepe. Mesmo vencendo, a Juve não deu trégua ao adversário e manteve a bola rolando a seu favor durante o resto da etapa, com grandes chances.

No segundo tempo, o jogador, cinco vezes eleito melhor do mundo, mais uma vez foi decisivo e cravou a vitória marcando novamente aos 3 minutos. Poucos minutos depois, apesar da ótima defesa de Sepe, De Ligt deixou o seu no rebote após escanteio. O gol, porém, foi anulado por saída da bola na cobrança.

Aos 27 minutos, em lance perigoso, Morata tentou mandar para o gol, perdendo o equilíbrio e caindo. O lance complicou para a zaga, que errou e mandou de volta a bola para o atacante espanhol. Ao fim, o lance foi anulado pois Morata estava impedido. O gol do centroavante espanhol chegou aos 40 minutos, cabeceando após passe cruzado de Bernardeschi, fechando a goleada do time do técnico Andrea Pirlo.

Com o resultado do embate, a Juventus vai a 27 pontos, alcançando a segunda posição e deixando, por ora, a Inter de Milão em terceiro, com os mesmos 27 pontos, porém diferença no saldo de gols. O clube de Milão, assim como o líder Milan, joga neste domingo, então ainda é esperada alteração nas posições da tabela até o fim desta rodada.