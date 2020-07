Juventus ganha em casa e conquista o Campeonato Italiano pela 9ª vez consecutiva

Cristiano Ronaldo fez o primeiro gol da partida deste domingo - (Foto: Marco Bertorello/AFP)

A Juventus segue fazendo história na Itália e na Europa. Neste domingo, com duas rodadas de antecedência, a equipe de Turim conquistou o título do Campeonato Italiano pela nona vez consecutiva, ampliando um recorde entre as cinco principais ligas nacionais do continente, ao derrotar em casa a Sampdoria por 2 a 0, no Juventus Stadium.

Mesmo com todas as dificuldades encontradas com a paralisação de três meses das competições por causa da pandemia do novo coronavírus, a Juventus mostrou a sua força na Itália e contou com os tropeços de rivais como Lazio e Inter de Milão após a retomada para garantir a taça. Após 36 rodadas, o time de Turim tem 83 pontos e não pode mais ser alcançado pelo rival milanês, que vem logo atrás com 76.

Os gols da partida foram marcados pelo craque português Cristiano Ronaldo e pelo meia Bernardeschi. O atacante, que abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, empatou com o alemão Gerd Müller como o quinto artilheiro mundial em jogos oficiais, com 735 gols, só atrás de Puskas (746), Pelé (767), Romário (772) e Josef Bican (805). No Campeonato Italiano, chegou a 31, mas não é o artilheiro porque o centroavante italiano Ciro Immobile, da Lazio, fez três neste domingo e atingiu a marca de 34.

Na segunda etapa, Bernardeschi fez o segundo gol aos 21 minutos, após rebote do goleiro da Sampdoria, e Cristiano Ronaldo ainda teve a chance no final de marcar mais um, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti, sofrido pelo lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro. O atacante português chutou no travessão e perdeu a chance de encostar em Immobile na luta pela artilharia do campeonato.

O centroavante da Lazio teve uma atuação irrepreensível neste domingo ao marcar três vezes na goleada sobre o Verona por 5 a 1, mesmo atuando fora de casa. Já classificada à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, a equipe de Roma está em quarto lugar com 75 pontos. Tem a mesma pontuação da Atalanta, em terceiro pelos critérios de desempate, e um atrás da Inter de Milão.

OUTROS JOGOS - Bem atrás dos quatro primeiros colocada está a Roma, que neste domingo venceu a Fiorentina por 2 a 1, no estádio Olímpico, na capital italiana, para se consolidar na quinta posição com 64 pontos, quatro a mais que o Milan, em sexto lugar. O meia francês Jordan Veretout foi o destaque ao marcar os dois gols romanos em cobranças de pênalti.

Na parte de baixo da tabela de classificação, o Lecce perdeu a chance de se aproximar do Genoa na luta contra o rebaixamento ao ser derrotado fora de casa pelo Bologna por 3 a 2. O resultado deixa o time do sul da Itália na 18.ª colocação, a primeira dentro da degola, com 32 pontos, quatro atrás do rival de Gênova, que no sábado havia perdido para a Inter de Milão.

Completando a 36.ª rodada, o já rebaixado SPAL empatou contra o Torino por 1 a 1, em Ferrara, e a Udinese derrotou o Cagliari por 1 a 0 como visitante.