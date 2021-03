Juventus derrota Spezia e mantém sonho de vencer o Italiano pela 10ª vez seguida

Cristiano Ronaldo sobe para marcar de cabeça na vitória da Juventus - (Foto: Alessandro Di Marco/EFE)

A Juventus manteve o sonho de se sagrar campeã italiana pela décima vez consecutiva, ao derrotar o Spezia, nesta terça-feira, por 3 a 0, em Turim, em jogo válido pela 24ª rodada. Terceiro colocado na classificação, o time de Cristiano Ronaldo, que fez um gol, chegou aos 49 pontos, sete atrás da líder Internazionale de Milão e três a menos que o Milan, segundo colocado.

Com Cristiano Ronaldo sem muita inspiração, a Juventus dominou a partida, mas sem a mesma intensidade de outros jogos. Ao mesmo tempo, praticamente não sofreu com o ataque do Spezia. Todos os gols saíram na segunda etapa.

Aos 17, Bernardeschi fez bela jogada pela esquerda e cruzou para a Morata surgiu como um raio no meio da zaga do Spezia e antes do goleiro Provedel. Aos 26, Chiesa mostrou todo seu oportunismo, ao pegar o próprio rebote para fazer o segundo gol.

Mas faltava um gol de Cristiano Ronaldo e ele veio aos 44 minutos. Na ânsia de tentar pelo menos diminuir a desvantagem, o Spezia abriu espaços e o Juventus aproveitou para encaixar belo contragolpe. Lançado, o atacante português ratificou seu poder de definição e completou o placar.