Juventude AG de MS empata com Fox Cataratas em Taça Brasil de Futsal

Time do MS quase conquistou a primeira vitória (foto-Leonardo Hübbe - (Foto: Leonardo Hübbe)

Foi quase! A primeira vitória do Juventude AG na Taça Brasil de Futsal, competição disputada em Tubarão, Santa Catarina, bateu na trave. Realizado ontem (16), pela segunda rodada da fase de classificação, o time douradense enfrentou o Foz Cataratas-PR, campeão paranaense, vencia por 4 a 2 faltando três minutos para o fim, mas, na pressão adversária e falta de sorte, acabou sofrendo a igualdade em 4 a 4.

Com o resultado, o Foz Cataratas chega aos quatro pontos e o Juventude AG, com dois empates, tem dois no Grupo B. Nesta quarta (17), a última rodada define a ordem de classificação da chave. Os douradenses enfrentam o Unidos do Alvorada-AM e o Foz joga contra o Joaçaba Futsal.

O Jogo - A partida na Arena Tubarão foi movimentada no primeiro com cinco gols. Mais incisivo, o time douradense foi para o intervalo vencendo por 3 a 2, gols de Guilherme e dois de Riquelme, com Cadu e Gugu Flores, descontando.

No segundo tempo, o time do Foz Cataratas jogou quase que o tempo todo com Henrique como goleiro-linha em busca do empate, mas com a organização defensiva bem feita pelo técnico Lucas Chioro, o Juventude AG conseguiu segurar a vantagem. Apostando no erro do time paranaense, o time douradense chegou ao quarto gol faltando cinco minutos para terminar. Paulinho roubou a bola na intermediária defensiva, rolou para Chico que foi preciso, quase do meio da quadra, para tocar para o gol vazio e ampliar para 4 a 2.

Na pressão, o Foz conseguiu diminuir faltando três minutos. Neto recebeu na direita e o chute ia para fora, mas contou com desvio no meio do caminho para bater Bigode e diminuir. Um minuto depois veio o empate, desta vez em jogada bem trabalhada pela esquerda que mais uma vez Neto aproveitou, com um chute indefensável, igualando em 4 a 4 e fechando o jogo. Com informações do portal Esporte MS.