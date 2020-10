Julio Campos e Diego Nunes vencem corridas da etapa de Velo Cittá da Stock Car

Stock Car adia etapa da Velocitta de outubro para novembro; sétima etapa será mantida em São Paulo - ( Foto: Duda Bairros )

Julio Campos e Diego Nunes foram os vencedoras das duas corridas disputadas da Stock Car no Autódromo de Velo Cittá, neste domingo, na cidade de Mogi Guaçu (SP). Apesar do resultado, a liderança do campeonato segue com Cesar Ramos, após a disputa de sete etapas nesta temporada.

O ano tem sido marcado pelo equilíbrio na principal competição de automobilismo do Brasil. Em 11 provas já disputadas em 2020, houve 10 vencedores diferentes. Nesta disputa parelha, Cesar Ramos segue se destacando, com um quarto lugar e um 14º posto nas duas corridas deste domingo. Ele soma 172 pontos no total.

A vice-liderança pertence a Ricardo Zonta, com 158 pontos, agora seguido de perto por Ricardo Maurício, com 154. Rubens Barrichello é o quarto colocado, com 149 pontos, um a mais que Thiago Camilo. Gabriel Casagrande figura na sexta colocação, com 133. O Top 10 da temporada tem ainda Daniel Serra, na sétima posição, com 131 pontos, sendo seguido por Allam Khodair (131), Átila Abreu (128) e Rafael Suzuki (119).

Um dos destaques do dia, Julio Campos teve um dia de altos e baixos. Venceu a primeira prova do dia, mas não conseguiu completar a segunda. "Foi um final de semana muito bom para a nossa equipe, tirando a segunda prova, na qual fui tirado para fora. Acaba que a gente vai perdendo muitos pontos que seriam importantes para o campeonato em acidentes. Mas fazer uma pole foi bem legal por ter sido a primeira da Chevrolet. Estou muito feliz pela pole e pela minha primeira vitória neste ano", comentou.

A segunda corrida do dia ficou com Diego Nunes, que largou na pole position. "Arriscamos bastante ao colocar (mais) combustível no pit stop da primeira prova. Calculadamente, voltei em décimo para a pista na prova 1 e tive que segurar o Cacá para largar em primeiro, pois eu sabia que tinha condições de ganhar de ponta a ponta na prova dois com a inversão do grid. E foi o que aconteceu. O ritmo era muito bom, administrei os pushes muito bem, o pit foi perfeito", celebrou.

O maior destaque individual do domingo foi Gabriel Casagrande, maior pontuador, com 40 pontos, por ter sido segundo e sétimo colocado nas duas corridas deste domingo. Ele já havia brilhado também na etapa de Londrina.

A temporada da Stock Car terá sequência em novembro. Curitiba receberá as corridas nos dias 7 e 8, após ficar de fora do campeonato por um ano.