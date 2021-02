Jovem atacante Zé Eduardo é afastado do Cruzeiro por causa de problema cardíaco

Zé Eduardo Cruzeiro - (Foto: Estadão/Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

Reintegrado ao elenco do Cruzeiro e nos planos para a próxima temporada, o jovem Zé Eduardo vai ter de esperar um pouco mais para voltar a defender o clube. Foi detectado um problema cardíaco no jogador, que ficará fora dos treinos dos próximos 30 dias para reavaliação médica.

Zé Eduardo havia acionado o clube mineiro na Justiça para ter o contrato rescindido. No entanto, o atacante convencido de que teria oportunidades agora, aceitou ficar e fazia a pré-temporada normalmente. Mas os criteriosos exames no elenco vão obrigá-lo a um tratamento específico.

"Durante esses exames realizados na pré-temporada, que mapeiam todas as condições dos jogadores, foi detectada uma alteração cardíaca no atleta Zé Eduardo", informou o Cruzeiro. E a conclusão foi que o afastamento provisório seria fundamental para recuperação.

"Após minuciosa análise de todos os resultados, debatida entre os profissionais do Departamento Médico do Cruzeiro os demais envolvidos, concluiu-se, por precaução e proteção à saúde do atleta, que o atacante deverá ficar afastado das atividades físicas durante os próximos 30 dias, quando repetirá as avaliações em uma nova bateria completa de exames."

Zé Eduardo vai ter de ficar em repouso e sob acompanhamento dos profissionais de saúde cruzeirense. Após o período de "descanso", passará por nova bateria de exames para ver se terá condições de ser reintegrado ao grupo.

"O Cruzeiro deseja uma pronta recuperação ao atleta para que, em breve, Zé Eduardo possa estar integrado novamente ao elenco e ajudando o clube nos desafios da temporada", encerrou o comunicado.