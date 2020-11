Jonathan Cafu pode ser relacionado por Mancini para duelo contra o Atlético-MG

Vagner Mancini fecha e assume cargo de treinador do Corinthians - (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Vagner Mancini, técnico do Corinthians, deverá ter o reforço do atacante Jonathan Cafu para o jogo de sábado, às 19 horas, na Neo Química, Arena, em Itaquera, diante do Atlético-MG, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta, de 29 anos, já treina no CT Joaquim Grava há uma semana e foi aprovado nos exames médicos. A partir desta segunda-feira, o jogador será integrado ao elenco principal e deverá ter seu nome inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF).

Jonathan Cafu ganhou destaque em 2014, quando atuou pela Ponte Preta. No ano seguinte foi contratado pelo São Paulo, mas seis meses depois foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária.

Cafu era jogador do Bordeaux, da França, mas estava emprestado ao Al-Hazm, da Arábia Saudita, desde janeiro. Com vínculo até maio de 2021, o jogador conseguiu a rescisão de contrato para se apresentar no Corinthians, time no qual terá contrato até o fim de 2023, com 70% dos direitos sendo do clube do Parque São Jorge.

A contratação de Jonathan Cafu tem o aval de Mancini, que busca melhorar o desempenho do ataque do time, principalmente pelas laterais.