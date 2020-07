Jogos de São Paulo e Palmeiras abrem mata-mata do Paulistão na quarta-feira

Troféu de campeão do Campeonato Paulista 2020 - (Foto: Divulgação/FPF)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira a tabela das quartas do Estadual e definiu que São Paulo e Palmeiras, diante de Mirassol e Santo André, respectivamente, vão atuar na quarta. Os jogos de Corinthians e Santos serão disputados na quinta. A segunda fase da competição terá duas partidas no Morumbi, pois o Red Bull Bragantino mandará a sua partida lá.

O São Paulo será o primeiro a entrar em campo, às 19 horas de quarta, diante do Mirassol, no Morumbi, em confronto entre os dois melhores times do Grupo C. Depois, às 21h30, no Allianz Parque, será a vez de o Palmeiras encarar o Santo André - esses times foram os classificados da chave B.

O Morumbi receberá outra partida na quinta-feira. A partir das 19 horas, o Bragantino, time de melhor campanha do Campeonato Paulista, vai realizar o seu jogo contra o Corinthians no estádio do São Paulo. O duelo envolve os dois primeiros colocados do Grupo D.

Às 21h30, as quartas de final do Paulistão chegarão ao fim com Santos x Ponte Preta, na Vila Belmiro, partida entre as equipes que se classificaram no Grupo A.

A FPF também já comunicou que as semifinais do Paulistão vão ser realizadas no próximo domingo, com os jogos marcados para 16h e 19h. Já a decisão, em dois duelos, foi marcada para 5 de agosto (quarta-feira, 21h30) e o dia 8 (sábado, às 16h30). A data da finalíssima é o mesmo do início da disputa das Séries A e B do Campeonato Paulista.

TROFÉU DO INTERIOR - A FPF também definiu a tabela da primeira fase do Troféu do Interior, que envolverá seis times que não avançaram ao mata-mata do Paulistão e nem foram rebaixados. Aos três clubes que se classificarem na etapa inicial, vai se juntar o time do interior de melhor campanha eliminado nas quartas de final do Estadual.

Confira a tabela do mata-mata do Estadual e da primeira fase do Troféu do Interior:

Quarta-feira, 29 de julho

19h - São Paulo x Mirassol - Morumbi

21h30 - Palmeiras x Sto André - Allianz Parque

Quinta-feira, 30 de julho

Red Bull Bragantino x Corinthians - Morumbi

21h30 - Santos x Ponte Preta - Vila Belmiro

Semifinais - Domingo, 2 de agosto - 16h e 19h

1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Finais

Quarta-feira, 5 de agosto - 21h30

Sábado, 8 de agosto - 16h30

Troféu do Interior

Quarta-feira, 29 de julho

14h45 - Ferroviária x Inter de Limeira - Arena da Fonte (Araraquara)

17h - Guarani x Ituano - Prefeito José Liberatti (Osasco)

19h - Novorizontino x Botafogo - Canindé (São Paulo)