Jogo da seleção brasileira contra o Peru terá transmissão pela TV Brasil

Neymar tenta conduzir a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022 - (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A CBF anunciou na noite desta terça que a partida entre Brasil e Peru terá transmissão ao País no canal TV Brasil, aberto em todas as regiões. Anteriormente, o jogo estava previsto para ser transmitido apenas no serviço de streaming EI Plus, já que nenhuma emissora de televisão aberta havia chegado a um acordo com a Federação Peruana de Futebol, detentora dos direitos da partida.

Segundo a CBF, a entidade esperou até o último momento a negociação das emissoras brasileiras com a Federação Peruana e sua representante legal para o assunto, a GolTV Peru. Como não houve acordo, a entidade brasileira teve que negociar por ela mesma a compra dos direitos, que permitem a transmissão através de uma TV pública aberta e do site da própria CBF.

O jogo acontecerá às 21h desta terça-feira, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Na primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Peru empatou com o Paraguai em Assunção por 2 a 2 e o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 0 em São Paulo.