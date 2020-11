Jô e Mateus Vital são diagnosticados com coronavírus e vão desfalcar Corinthians

Jô testa positivo para covid-19 - ( Foto: Estadão/Rodrigo Coca )

O Corinthians revelou, nesta sexta-feira, que o atacante Jô e o meio-campista Mateus Vital foram diagnosticados com coronavírus, após exames realizados nesta quinta-feira. Os dois atletas estão assintomáticos e cumprem quarentena em suas residências. O restante do elenco deu negativo.

Com isso, a lista de desfalques do técnico Vagner Mancini para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro atinge o número de 13 jogadores.

Os demais ausentes serão: Fabio Santos (emprestado pelo time mineiro), Otero (seleção da Venezuela), Xavier (suspenso), Jemerson, Cafú, Boselli (todos fora de forma), Mantuan, Ruan Oliveira, Léo Santos, Cazares e Avelar (machucados).

Jô e Mateus Vital também deverão ficar de fora do jogo da semana que vem contra o Grêmio, também em Itaquera. O Corinthians é o 11º colocado no Brasileirão, com 25 pontos, em 20 jogos, graças a seis vitórias, sete empates e sete derrrotas..