Jô é denunciado pelo STJD por soco em são-paulino e pode pegar 12 jogos de gancho

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou nesta quarta-feira o atacante Jô, do Corinthians, por supostamente ter deferido um soco nas costas do zagueiro Diego Costa, do São Paulo, no último domingo. O jogador responderá por agressão física fora da disputa da bola, previsto no artigo 254-A, que prevê pena de quatro a 12 partidas de suspensão. Conforme apurou o Estadão, o julgamento não ocorrerá nesta semana.

"A Procuradoria da Justiça Desportiva liberou na manhã desta quarta, dia 2 de setembro, a denúncia contra o atacante Jô, do Corinthians, por socar as costas do adversário Diego Costa. O atleta será julgado por praticar agressão física infração prevista no artigo 254-A do CBJD e que prevê suspensão mínima de quatro jogos. Ainda não há data para o julgamento", disse a Procuradoria do STJD, em nota oficial.

O momento da suposta agressão ocorreu aos 23 minutos do segundo tempo. Jô se desentendeu com Diego Costa dentro da pequena área e trocou ofensas com o defensor tricolor. O lance foi revisto pelo VAR, que, na ocasião, não encontrou irregularidades.

Por isso, agora cabe à Procuradoria avaliar se houve ou não agressão. O órgão baseia a sua denúncia no artigo 58-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê que "em caso de infrações graves que tenham escapado à atenção da equipe de arbitragem, ou em caso de notório equívoco na aplicação das decisões disciplinares, os órgãos judicantes poderão, excepcionalmente, apenar infrações ocorridas na disputa de partidas".

Jô volta a entrar em campo nesta quarta-feira. O Corinthians enfrentará o Goiás, em Goiânia, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Como o julgamento não acontecerá nesta semana, o atacante também deve entrar em campo contra o Botafogo, no sábado, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela oitava rodada da competição nacional.