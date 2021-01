Jemerson tem lesão confirmada e desfalca o Corinthians por um mês

Jemerson será desfalque no Corinthians - (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

O zagueiro Jemerson teve constatado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e será desfalque no Corinthians por um mês. De acordo com o clube, o tempo de tratamento é de quatro semanas.

Jemerson se lesionou no fim da vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Sport na noite de quinta-feira. Aos 36 minutos do segundo tempo, após uma disputa com Bruno Méndez, Bruninho caiu e travou a perna de Jemerson. Nesta sexta, ele passou por exames que confirmaram a lesão.

O defensor havia sido titular nos últimos quatro jogos do Corinthians. Antes da partida contra o Sport, ele havia enfrentado Botafogo, Fluminense e Palmeiras. Uma série importante para quem ficou quase um ano parado e vinha conquistando seu espaço com Vagner Mancini.

O ano de 2020 foi difícil para Jemerson. O zagueiro atuou pela última vez pelo Monaco em 28 de janeiro, chegando ao Corinthians em novembro. Mas contraiu o coronavírus e só foi estrear pelo time no último compromisso do time antes do fim do ano passado. Assim, no duelo com o Sport, o seu terceiro em 2021, superou a marca de compromissos disputados em 2020.

Além disso, não emplacava uma sequência de quatro jogos desde o fim de 2019: foi entre 24 de novembro e 14 de dezembro daquele ano, com a camisa do Monaco. Mais do que isso, só na reta final da temporada 2018/2019 havia entrado em campo mais de quatro vezes seguidas - atuou pelo Monaco entre a 31ª e a 37ª rodada do Campeonato Francês pelo antigo clube.

Se por um lado o técnico Vagner Mancini perdeu Jemerson para os próximos jogos, pelo menos o treinador poderá contar com Gil na partida contra o Red Bull Bragantino, segunda-feira, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele teve de cumprir suspensão diante do Sport.