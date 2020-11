Ivan, goleiro da Ponte Preta, passa por cirurgia no punho: 'Sucesso'

A Ponte Preta comunicou que o goleiro Ivan, titular do time e com passagem pela seleção brasileira, passou por uma cirurgia nesta quarta-feira para reparar uma lesão ligamentar no punho direito. De acordo com o clube, o procedimento foi um "sucesso".

A cirurgia, que durou cerca de 1h30, foi realizada em São Paulo pelo médico Cassiano Leão Bannwart, que é especialista em mãos e faz parte da equipe de Joaquim Grava, ex-médico da seleção brasileira.

O departamento médico da Ponte só vai divulgar uma previsão de retorno quando for realizada uma avaliação, o que também ainda não tem data marcada. Existe a possibilidade, porém, de Ivan não defender mais a Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro.

Enquanto Ivan segue afastado dos gramados, o goleiro titular será Ygor Vinhas, que já atuou na vitória sobre Figueirense, por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, pela última rodada do primeiro turno. Luan e Guilherme são as outras opções.

Com Ygor Vinhas no gol, a Ponte enfrenta o América-MG, no sábado, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada. O time está na quinta colocação, com 30 pontos, um a menos que o Juventude, primeiro integrante do G4.