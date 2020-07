Ituano e Ferroviária fazem duelo contra o rebaixamento no Paulistão

Estádio do Canindé - (Foto: Luiz Nascimento)

Em briga direta contra o rebaixamento, Ituano e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h30, no Estádio do Canindé, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. O campo da Portuguesa acabou escolhido, uma vez que a cidade de Itu está na 'Fase Laranja' do Plano São Paulo contra a covid-19, que proíbe eventos esportivos.

Com 10 pontos em dez jogos, o Ituano está em quarto no Grupo C. Na classificação geral, o clube ocupa a 13.ª posição. Está na frente de apenas três clubes: Ponte Preta (7), Botafogo (8) e Água Santa (10). O Ituano precisa de uma vitória para garantir a sua permanência na Série A1 em 2021.

A Ferroviária, por outro lado, aparece na lanterna do Grupo D, com os mesmos 11 pontos do Corinthians. O líder é o Bragantino com 17, seguido pelo Guarani, com 16. Mas a preocupação é pontuar e carimbar logo sua presença na competição de 2021.

O Ituano perdeu peças importantes durante a paralisação do Campeonato Paulista. Deixaram o clube: o zagueiro Ricardo Silva, o lateral Jonas e os atacantes Minho, Keké, Yago e Gui Mendes. Apesar disso, o técnico Vinícius Bergantin ensaiou uma equipe com atletas que já estavam no clube antes do surto de coronavírus.

A principal novidade é o atacante Guilherme, um dos reforços do Ituano visando, principalmente, a Série C do Campeonato Brasileiro. Quem também iniciará o duelo é o volante e capitão Corrêa, totalmente recuperado das lesões que sofreu no início da temporada. Ele é o mais velho do grupo, com 39 anos.

"O nosso primeiro objetivo é buscar a vitória saindo dessa posição incômoda no campeonato. Agora uma coisa está ligada a outra. Vencendo os dois jogos que faltam há chances matemáticas de classificação. Se ela não vier, teremos a disputa do Troféu do Interior. E também já estaremos nos preparando para a Série C" explicou Vinícius Bergantin.

De outro lado, a Ferroviária passou por uma reformulação durante a paralisação por conta da pandemia. O técnico Sérgio Soares saiu e, junto com ele, mais oito jogadores. Em contrapartida, a diretoria de Araraquara contratou o técnico Dado Cavalcanti e um 'pacotão' de reforços, mas muitos não poderão atuar por já terem participado de torneios organizados pela própria FPF.

O treinador não poderá contar com os volantes Dener e Dudu Vieira, além do zagueiro Matheus Salustiano e do atacante William Vianna. Em treinos durante a semana, fechado à imprensa, Dado ensaiou a equipe titular, mas sem dar muitas dicas. Ele indicou que poderá colocar Felipe Estrella, que voltou do futebol italiano, entre os 11 titulares. "Está tudo na minha cabeça, mas não vou gerar especulação. Vamos aguardar até o dia do jogo para definir a melhor escalação possível. O que posso adiantar que vamos mostrar muita organização e competitividade. Acredito muito na classificação", disse o treinador.

Dado Cavalcanti lamentou o fato de que o período de trabalho foi curto, após uma parada tão prolongada de três meses. "Eu só tive a oportunidade de trabalhar com o grupo todo há 12 dias, mas estou muito esperançoso. Já está ocorrendo um entendimento por parte dos atletas. Estamos caminhando bem, porém, a dificuldade existe, pois não tivemos tempo para colocar tudo o que eu penso em prática. No entanto, o que será difícil para a Ferroviária, será para o outro também", concluiu.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X FERROVIÁRIA

ITUANO - Pegorari; Pacheco, Sueliton, Léo Rigo e Breno Lopes; Baralhas, Corrêa e Serrato; Guilherme, Luisinho e Luiz Paulo. Técnico: Vinícius Bergantin.

FERROVIÁRIA - Saulo; Lucas Mendes, Max, Patrick e Bruno Recife; Higor Meritão, Tony, Léo Artur e Hygor; Felipe Ferreira e Felipe Estrella. Técnico: Dado Cavalcanti

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores

DATA - 22/07/2020 (Quarta-feira)

HORÁRIO - 16h30

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).