Itália joga bem, ganha da Polônia e fica perto do Final Four da Liga das Nações

A Itália deu grande passo para avançar à Final Four da Liga das Nações, neste domingo, ao ganhar o confronto contra a Polônia. Com boa apresentação no Mapei Stadium, em Reggio Emília, fez 2 a 0, assumiu a liderança e depende apenas de suas forças para avançar no Grupo 1.

Os italianos entraram em campo na terceira posição da chave após o triunfo da Holanda, mais cedo. Tinham seis pontos, diante de oito dos holandeses e sete dos poloneses. Derrota significava eliminação e até o empate era ruim.

Cientes disso, foram para cima e mandaram no jogo. O brasileiro naturalizado italiano Jorginho abriu o marcador em cobrança de pênalti, no primeiro tempo, acalmando a situação e jogando a pressão para o outro lado.

Restando oito minutos para o fim de jogo, Insigne deu belo passe cruzado para Berardi, na direita. Ele recebeu, limpou o marcador e bateu forte para definir os 2 a 0.

Fazendo gol de todo jeito pelo Bayern de Munique, o atacante Robert Lewandowski atuou os 90 minutos na Itália, mas acabou passando em branco e dificilmente conseguirá classificar sua seleção.

A Itália subiu para 9 pontos e basta ganhar da eliminada Bósnia-Herzegovina, fora de casa, quarta-feira, que avança. Um empate até serve desde que os holandeses, com 8, não ganhem na visita à Polônia, que se manteve com 7.

Os três chegam à rodada final com chances. Poloneses e holandeses, contudo, precisam ganhar o confronto direto e ainda torcer por tropeço italiano.