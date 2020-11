Istanbul Basaksehir bate Manchester United e soma 1ª vitória na Liga dos Campeões

Depois de vencer Paris Saint-Germain e RB Leipzig, o Manchester United foi surpreendido, nesta quarta-feira, ao ser derrotado pelo Istanbul Basaksehir, por 2 a 1, em Istambul, na Turquia, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. Foi a primeira vitória do time turco na principal competição europeia de clubes.

Com o resultado, a equipe inglesa segue com seis pontos, enquanto os turcos somaram os primeiros três, igualando-se a PSG e Leipzig, que ainda jogam nesta quarta-feira, na Alemanha. Manchester e Istanbul Basaksehir voltam a se enfrentar dia 24, na Inglaterra.

O Manchester United começou confiante na possibilidade de vencer o terceiro jogo seguido, o que poderia lhe dar uma grande oportunidade de classificação para as oitavas de final. Mas um contra-ataque mortal, aos 13 minutos, abalou o time do técnico Ole Gunnar Solskjaer. Foi o primeiro gol do time turco na história da Liga dos Campeões.

O senegalês Demba Ba pegou a bola em seu campo e carregou até a entrada da área. Com fôlego, ainda teve calma para colocar na saída de Dean Henderson. O gol desestabilizou o United e o Istanbul Basaksehir aproveitou para criar outras oportunidades.

Aos 40 minutos, um erro de Juan Mata na saída de bola do time inglês, propiciou a Turuc carregar a bola pela ponta esquerda. O cruzamento rasteiro foi na direção de Demba Ba, que deixou a bola passar para a finalização certeira de Edin Visca: 2 a 0.

O Manchester conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, quando Anthony Martial cabeceou com estilo para fazer o primeiro gol inglês.

No segundo tempo, aos 15 minutos, Solskjaer colocou Pogba e Cavani, mas as alterações não deram resultado. O atacante uruguaio, que pela quarta vez entrou na equipe, pouco pegou na bola. O time inglês só foi assustar nos acréscimos, quando o gol contra foi evitado em cima da linha.

A primeira vitória na Liga dos Campeões foi festejada pelos jogadores e comissão técnica do time turco como a conquista de um título.