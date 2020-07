Internazionale só empata e aumenta chances do 9º título consecutivo da Juventus

Basta o time de Cristiano Ronaldo vencer a partida - (Foto: Reprodução)

A Internazionale de Milão empatou, sem gols, com a Fiorentina, nesta quarta-feira, no Giuseppe Meazza, pela 35.ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, aumentaram as chances da Juventus se sagrar campeã pela nona vez consecutiva, nesta quinta-feira, em Údine, quando vai enfrentar a Udinese. Basta o time de Cristiano Ronaldo vencer a partida.

Com quatro jogos a realizar, a Juventus soma 80 pontos, contra 74 do Atalanta e 73 da Inter. Uma vitória e a equipe de Turim irá atingir os 83 pontos, que também poderão ser somados pelo time de Bérgamo, mas no confronto direto a vantagem é do time do técnico Maurizio Sarri, vencedor do duelo fora de casa (1 a 3), além de um empate em casa por 2 a 2.

O resultado de maior destaque do dia foi a goleada da Roma sobre o SPAL, no campo do adversário, por 6 a 1. O lateral brasileiro Bruno Peres marcou duas vezes. O time da capital italiana, quinto colocado na classificação, chegou aos 61 pontos, enquanto o lanterna SPAL, já rebaixado, continua com míseros 19 pontos.

Se no alto da tabela a disputa está praticamente definida, nas últimas colocações a briga é intensa para fugir dos últimos lugares.

No duelo dos desesperados, o Lecce bateu o Brescia, por 3 a 1, e mantém esperanças de fugir do rebaixamento, ao alcançar os 32 pontos, em 18.º lugar. Já o adversário, com 24 pontos, em 19º, vai disputar a segunda divisão na próxima temporada.

Também neste duelo o Genoa derrotou a Sampdoria (14ª, com 41 pontos) no clássico da cidade, e chegou aos 36 pontos, em 17º lugar.

Em Turim, Torino (15º, 38 pontos) e Verona (9º, com 46 pontos) empataram por 1 a 1, enquanto o Parma (10º, 43 pontos) venceu, em casa, o Napoli (7º, 56 pontos) por 2 a 1.