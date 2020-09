Inter vence o América de Cali em jogo de sete gols e mantém a invencibilidade

Abel Hernández fez gol-relâmpago para o Inter contra o América de Cali - (Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional)

Internacional e América de Cali fizeram um jogo bastante movimentado na volta da Copa Libertadores da América, com sete gols marcados, no Beira-Rio. A equipe gaúcha dominou o primeiro tempo, mas caiu na etapa final e só marcou o gol da vitória por 4 a 3 aos 45 minutos. O Inter manteve a invencibilidade e chegou a sete pontos no Grupo E, com duas vitórias e um empate, enquanto o time colombiano estacionou nos três pontos.

O Inter abriu o placar praticamente no primeiro lance da partida, com 42 segundos. Uendel fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Abel Hernández marcar de cabeça.

Foi pelo alto que o Inter voltou a levar perigo, em duas cobranças de escanteio. O segundo gol, porém, saiu pelo chão. Aos 18, Boschilia recebeu de Abel Hernández e chutou em cima do goleiro Chaux, mas pegou o rebote e empurrou para o fundo das redes.

O América de Cali melhorou no jogo e conseguiu trocar passes na intermediária. A equipe colombiana descontou aos 27, com Vergara, que chutou cruzado sem chance para Marcelo Lomba. Foi o primeiro gol sofrido na Libertadores pelo Inter, que havia ganhado por 3 a 0 na estreia com a Universidad Católica e empatado por 0 a 0 no clássico contra o Grêmio.

O jogo continuou movimentado, e o Inter levou a melhor ainda no primeiro tempo e novamente pelo alto. Aos 31, Nonato cobrou escanteio, Lindoso cabeceou no travessão e Abel Hernández aproveitou o rebote para fazer o terceiro gol do time gaúcho.

No segundo tempo, foi a vez de o América de Cali marcar logo de cara e em lance parecido ao terceiro gol do Inter. Aos 3 minutos, depois de cobrança de falta, Torres acertou o travessão e Ramos pegou o rebote para descontar para a equipe colombiana.

O América de Cali passou a dominar a partida. E chegou ao empate aos 32. Vergara avançou sozinho pelo lado direito e cruzou para Moreno, que chutou, viu a bola bater em Lomba e entrar.

Nos minutos finais, o América de Cali voltou a assustar, em contra-ataque rápido que terminou com Lomba fazendo boa defesa em chute de Carrascal. Aos 45, no entanto, o Inter reapareceu: Boschilia recebeu na entrada da área, chutou rasteiro e deu a vitória à equipe gaúcha.

FICHA TÉCNICA

INTER 4 X 3 AMÉRICA DE CALI

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Moledo e Uendel; Lindoso (D'Alessandro), Nonato (Johnny), Boschilia (Lucas Ribeiro) e Patrick; Abel Hernández (Leandro Fernández) e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

AMÉRICA DE CALI - Chaux; Ureña, Torres, Segovia e Velasco; Sierra, Carrascal e Paz (Jaramillo); Pérez (Moreno), Ramos e Vergara. Técnico: Juan Cruz Real.

GOLS - Abel Hernández, a 1 minuto, Boschilia, aos 18, Vergara, aos 27, e Abel Hernández, aos 31 do primeiro tempo; Ramos, aos 3, Moreno, aos 32, e Boschilia, aos 45 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Patrick, Paz, Segovia, Sierra, Moledo.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).