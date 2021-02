Inter só volta a jogar na quarta e pode ver Flamengo assumir liderança no domingo

Depois de empatar, sem gols, com o Athletico-PR, nesta quinta-feira, o Internacional só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira, diante do Sport, no Beira-Rio, quando poderá estar ocupando a segunda colocação na competição.

Com 66 pontos, o Inter viu a perigosa aproximação do Flamengo, que soma 64, após a vitória no clássico sobre o Vasco. O time carioca joga domingo, em Bragança Paulista, diante do red Bull Bragantino, e um triunfo coloca o time do técnico Rogério Ceni provisoriamente em primeiro lugar.

Sem demonstrar preocupação com o momento, o técnico Abel Braga orientou um treinamento, nesta sexta-feira à tarde, após a viagem de retorno a Porto Alegre. Apenas os jogadores que não atuaram em Curitiba se exercitaram no campo, enquanto os demais fizeram trabalhos regenerativos.

Para o jogo contra o Sport, Abel não poderá contar com Moisés e Rodrigo Lindoso, suspensos. Em compensação, Rodrigo Dourado volta ao time, que vai ter folga neste sábado. Domingo, o elenco, que soma 12 jogos de invencibilidade no Brasileiro, volta aos treinos.