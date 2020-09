Inter empata com o Bahia no Beira-Rio, mas mantém a liderança no brasileirão

O time gaúcho ficou empatado com o Bahia, mas se manteve na liderança - (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Bahia surpreendeu o Internacional, em pleno Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, ao empatar por 2 a 2, neste domingo, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano saiu na frente, levou a virada, mas conseguiu a igualdade nos acréscimos.

Apesar do empate, o Inter mantém a liderança da competição nacional, agora com 17 pontos, mas vê a aproximação perigosa do São Paulo, que bateu o Fluminense, e já soma 16. O Bahia chegou aos nove pontos e continua em posição intermediária na tabela.

O fato de enfrentar o líder do campeonato em seu estádio não intimidou o time do Bahia. Nem mesmo quando D'Alessandro forçou o goleiro Mateus Claus a fazer uma defesa à queima roupa logo no primeiro minuto.

A equipe visitante mostrou personalidade e teve em Rodriguinho, mais uma vez, o organizador das principais jogadas em contra-ataques, que tinham como principal alvo o atacante Élber.

Aliás, foi de Rodriguinho o primeiro gol do jogo. Aos 19 minutos, Zé Gabriel errou passe na saída de bola do Inter e a bola chegou ao experiente meia, que mostrou muita calma para se livrar da marcação e concluir: 1 a 0.

Sem cometer uma falta até os 25 minutos de jogo, os comandados do técnico Eduardo Coudet concentravam as jogadas pelo lado esquerdo, mas o gol de empate acabou saindo pelo lado direito.

Com a mania dos times em forçarem o passe na saída de bola apesar da forte marcação adversária, Juninho errou o passe, Thiago Galhardo cruzou e Patrick cabeceou com estilo para empatar o jogo, aos 27 minutos.

O equilíbrio permaneceu até o fim da primeira etapa, com cada equipe tendo um gol anulado. O Bahia, sempre audacioso, chegou mais perto do segundo gol, quando, aos 31 minutos, Gilberto bateu forte, a bola desviou em Zé Gabriel e obrigou Marcelo Lomba a fazer bela defesa.

O jogo mudou de panorama na segunda etapa. O Inter aumentou sua pressão no campo ofensivo, deixando o Bahia mais recuado, mas sem jamais se ausentar nos contra-ataques. Aos 13 minutos, enquanto ainda tinha fôlego, o veterano D'Alessandro quase marcou em bela cobrança de falta, mas Mateus Claus fez bonita defesa.

Os gaúchos, então, aumentaram o número de bolas alçadas na área e a atitude deu resultado. Aos 22 minutos, D'Alessandro cruza a bola na área e Victor Cuesta é derrubado. Pênalti que o juiz marca, confirma no VAR e Thiago Galhardo não desperdiça: 2 a 1.

Na parte final da partida, o jogo ficou aberto, com as duas equipes chegando com facilidade na área adversária, mas falhando nos passes decisivos ou nas finalizações. O Bahia acabou recompensando pelo espírito de luta apresentado durante todo jogo, aos 51 minutos.

O juiz foi conferir no VAR um pênalti de Rodinei em Éber, que estava sem a bola. Clayson bateu e empatou: 2 a 2. O gol desnorteou o Inter, que quase sofreu a derrota no último lance da partida, quando Ernando desviou após escanteio e Abel Hernández salvou em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 2 BAHIA

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel (Rodinei); Edenílson, Johnny (Rodrigo Moledo), Boschilia (Marcos Guilherme) e D'Alessandro (Peglow); Patrick (Abel Hernández) e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

BAHIA - Mateus Claus; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo (Edson), Daniel (Rossi) e Rodriguinho (Fessin); Élber e Gilberto (Clayson). Técnico: Cláudio Prates.

GOLS - Rodriguinho aos 19 e Patrick aos 27 minutos do primeiro tempo. Thiago Galhardo aos 22 e Clayson aos 51 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AAMARELOS - Nino Paraíba, Ronaldo, Gregore, Zé Gabriel, Rodinei.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.