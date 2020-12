Inter de Milão vence fora e assume a liderança provisória do Campeonato Italiano

Lautaro Martínez comemora seu gol sobre o Hellas Verona - (Foto: REUTERS/Alberto Lingria)

Ganhando embalo no Campeonato Italiano, a Inter de Milão desbancou o Milan e assumiu, ainda que provisoriamente, a liderança da tabela. Nesta quarta-feira, a equipe de Antonio Conte derrotou o Verona por 2 a 1, fora de casa, e emplacou a sétima vitória consecutiva na competição nacional.

A Inter chegou aos 33 pontos, dois acima do rival Milan, que enfrentará ainda nesta quinta a Lazio, no San Siro. Napoli, Roma e Juventus vêm logo atrás, todos com 24, sendo que os dois primeiros ainda jogarão nesta rodada. Já o Verona ocupa o nono posto, com 20 pontos.

Inter e Verona fizeram um primeiro tempo de poucas emoções e quase nenhum atrativo. A partida só ganhou em lances mais técnicos no segundo tempo, principalmente depois que Lautauro Martínez abriu o placar para os visitantes, aos 7 minutos.

Onze minutos depois, o Verona buscou o empate, com gol de Ivan Ilic. Mas o time da casa mal teve tempo de comemorar a igualdade. Aos 24, Marcelo Brozovic levantou na área e Milan Skriniar completou para as redes, confirmando a vitória dos visitantes.

A rodada do Italiano ainda tem sete jogos: Milan x Lazio, Bologna x Atalanta, Roma x Cagliari, Napoli x Torino, Sampdoria x Sassuolo, Spezia x Genoa, Udinese x Benevento.