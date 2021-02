Inter busca avançar em negociações para anunciar Miguel Angel Ramírez

Após o sofrido vice-campeonato brasileiro, sacramentado com o empate por 0 a 0 com o Corinthians, na noite de quinta-feira, o Internacional agora vai trabalhar em definições importantes para a temporada 2021. A principal delas - e também mais urgente - é a chegada do técnico Miguel Angel Ramírez.

O espanhol deverá ser anunciado em breve como sucessor de Abel Braga a frente do Internacional. O treinador confirmou a sua saída já no fim da noite de quinta-feira, abrindo espaço para o clube oficializar a chegada de Ramírez. O presidente Alessandro Barcellos garante, porém, que ainda não há um acordo fechado.

O dirigente trata o espanhol publicamente como o principal nome na mira do Inter. E espera avançar nas negociações para o seu anúncio nos próximos dias. Parece ser apenas uma questão de tempo, ainda mais que o ex-treinador do Independiente del Valle já recusou investidas de outros clubes nas últimas semanas, como do São Paulo.

"Tivemos conversas com vários treinadores. O Miguel é um deles. A partir de amanhã daremos continuidade a isso. O principal é o Miguel Angel, mas sem uma confirmação. Foi a forma da direção. Não teríamos contato com qualquer treinador que não fosse Abel Braga. Veremos se conseguimos avançar", afirmou Barcellos.

Como o elenco principal do Inter vai ganhar dez dias de recesso, o início da participação do clube no Campeonato Gaúcho será com o time sub-20, reforçado por alguns jogadores que retornarão de empréstimo. O primeiro desses compromissos será na segunda-feira, no Beira-Rio, diante do Juventude.

Enquanto isso, além de definir a contratação de Ramírez, o clube deve realizar mudanças no elenco, ainda mais que Barcellos assumiu a presidência durante a disputa do Brasileirão. E Taison, hoje no Shakhtar Donetsk, é um dos jogadores na mira do Inter.