Immobile iguala recorde, supera Cristiano Ronaldo e confirma artilharia na Itália

Ciro Immobile, atacante da Lazio, conquistou a artilharia do Campeonato Italiano - © Filippo MONTEFORTE

O atacante Ciro Immobile confirmou neste sábado a artilharia do Campeonato Italiano e a Chuteira de Ouro da Europa, superando o craque Cristiano Ronaldo em ambas as disputas individuais. De quebra, ele ainda alcançou um recorde na competição nacional.

O jogador da Lazio já entrou em campo para enfrentar o Napoli, pela última rodada da Série A, com as duas premiações garantidas de forma antecipada. Isso porque ele só poderia ser alcançado e superado pelo português, mas o concorrente foi poupado pelo técnico Mauricio Sarri no duelo entre Juventus e Roma, disputado simultaneamente.

Dentro de campo, Immobile não se deu por satisfeito e foi além. Ao balançar as redes na derrota por 3 a 1, o atacante da Lazio igualou o recorde estabelecido pelo argentino Gonzalo Higuaín em 2015/2016, com 36 gols marcados em uma única temporada da competição.

Ronaldo, por sua vez, terminou esta edição do campeonato com 31 gols e viu de longe a derrota da Juve por 3 a 1, em casa. Higuaín marcou para os mandantes, com Kalinic e Perotti (duas vezes) carimbando a faixa dos campeões.

A RODADA - Com o tropeço, a Lazio perdeu a chance de faturar o vice-campeonato italiano. Immobile chegou a igualar o duelo após um gol de Fabian Ruiz para o Napoli, mas Insigne e Politano atrapalharam a festa do artilheiro.

A Internazionale não tinha nada com isso e faturou a segunda colocação em um confronto direto e fora de casa com o Atalanta, que havia começado a rodada em vantagem nessa disputa. D'Ambrosio e Young fizeram os gols da equipe de Milão.

Nas outras partidas disputadas neste sábado, o Milan venceu o Cagliari por 3 a 0, enquanto Brescia e Sampdoria ficaram no empate por 1 a 1.

Com a parte de cima da tabela definida, o Campeonato Italiano termina com a Juventus em primeiro lugar, seguida por Internazionale, Atalanta e Lazio na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Roma, Milan e Napoli disputarão a Liga Europa.

A Serie A italiana termina neste domingo com outros cinco confrontos marcados para as 15h45 (de Brasília). Destaque para a disputa entre Genoa e Lecce contra o rebaixamento à segunda divisão. Com um ponto a mais na tabela, o Genoa mede forças com o Verona, enquanto o Lecce enfrenta o Parma.