Ibrahimovic sofre lesão na coxa e pode desfalcar o Milan por até 3 semanas

Grande protagonista na campanha quase perfeita do Milan neste início do Campeonato Italiano, Zlatan Ibrahimovic passou por exames que detectaram uma lesão no músculo da coxa esquerda. O centroavante ficará fora de combate por ao menos dez dias. Isso significa que ele será desfalque nas partidas contra o Lille, na França, quinta-feira, pela Liga Europa, e diante da Fiorentina, domingo, pela liga italiana.

Após marcar dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Napoli que quebrou um tabu do Milan de dez anos sem vencer o rival napolitano no San Paolo, Ibrahimovic saiu lesionado de campo no fim do jogo. Ele foi examinado e os exames constataram um problema no músculo isquiotibial da coxa esquerda.

O prazo mínimo de retorno é de dez dias, quando será reavaliado, mas o astro sueco pode ficar até três semanas fora de ação. Se esse prazo de recuperação for confirmado, ele pode ficar indisponível em cinco partidas e só voltaria na metade de dezembro.

Sua ausência certamente fará muita falta ao Milan, já que o veterano de 39 anos é o principal jogador da equipe em 2020. Seus gols foram fundamentais para assegurar ao time de Milão a liderança isolada do Campeonato Italiano, com 20 pontos conquistados em oito duelos. Na Liga Europa, a equipe tem duas vitórias em três jogos e ocupa o segundo lugar do Grupo H, que tem o Lille como líder. Dessa maneira, o confronto na França valerá a liderança da chave.

Ibrahimovic tem 10 gols em seis partidas e é artilheiro da liga italiana, à frente de Cristiano Ronaldo, que tem oito. Ele ostenta uma média impressionante de um gol a cada 56 minutos na competição. Em toda a temporada, o centroavante do Milan balançou as redes 11 vezes em dez jogos.