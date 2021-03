Honda adquire 50 pacotes anuais de sócio-torcedor VIP e doa ao Botafogo

Honda doa planos de sócio-torcedor ao Botafogo - (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O japonês Keisuke Honda revelou, nesta segunda-feira, que adquiriu 50 pacotes de sócio-torcedor VIP e doou ao clube, no qual atuou por dois meses no ano passado. A intenção do meio-campista visa beneficiar fãs do time.

O departamento de marketing do clube carioca anunciou que vai realizar um concurso cultural para que os sócios adimplentes possam participar e concorrer aos planos.

A atitude de Honda não chega a ser surpreendente pois o jogador, logo que chegou ao Botafogo, afirmou que tinha projetos sociais a realizar no Brasil. Mesmo após deixar o clube, Honda afirmou que seguiria acompanhando o dia a dia do time.

Em nota, o Botafogo, agradeceu a atitude de Honda. "O ex-atleta do Botafogo Keisuke Honda, em gesto de agradecimento aos botafoguenses e à instituição, adquiriu 50 pacotes anuais de sócio-torcedor do plano mais premium, o VIP, no dia 31 de Dezembro de 2020, e doou ao Clube para que os alvinegros possam usufruir. O Departamento de Marketing foi acionado e, em breve, vai divulgar o regulamento de um concurso cultural - visando a temporada 2021 - para que sócios adimplentes possam participar e concorrer."

O Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro na última colocação, com apenas 27 pontos. Em 38 jogos, apenas cinco vitórias, 12 empates e 21 derrotas. O time, que vai disputar a Série B em 2021, marcou 32 gols e sofreu 62.