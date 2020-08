Heat 'varre' Pacers e Thunder bate Rockets de virada nos playoffs da NBA

O Miami Heat confirmou o domínio na noite desta segunda-feira e "varreu" o Indiana Pacers nos playoffs da NBA. Jogando na "bolha" de Orlando, a equipe da Flórida venceu o quarto jogo da série da Conferência Leste por 99 a 87 e fechou o confronto, assegurando seu lugar nas semifinais. Nesta mesma noite, o Oklahoma City Thunder bateu o Houston Rockets de virada.

Para chegar à semifinal pela primeira vez desde 2016, o time de Miami contou com a liderança de Goran Dragic, cestinha da equipe, com 23 pontos. Tyler Herro contribuiu com 16 e Bam Adebayo marcou um "double-double" de 14 pontos e 19 rebotes.

Do outro lado, os Pacers se sustentaram em quadra com a boa atuação do trio formado por Victor Oladipo, T.J. Warren e Myles Turner, responsável por um "double-double" de 22 pontos e 14 rebotes. Oladipo anotou 25 pontos, oito rebotes e cinco assistências. T.J. Warren registrou 21 pontos.

Na semifinal da Conferência Leste, o Miami Heat vai enfrentar o vencedor do duelo entre Milwaukee Bucks, dono da melhor campanha da temporada regular, e Orlando Magic.

Também na noite desta segunda, o Oklahoma City Thunder surpreendeu o Houston Rockets por 117 a 114, de virada, nos instantes finais da partida. O triunfo empatou a série na Conferência Oeste em 2 a 2. O vencedor do confronto vai encarar nas semifinais o vitorioso do duelo entre Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers.

O jogo desta segunda foi marcado pelo equilíbrio, como vem sendo toda a série. Pelos Rockets, mais uma vez o destaque foi James Harden, cestinha da partida, com 31 pontos, principalmente devido ao desfalque de Russell Westbrook, ainda lesionado.

Harden também registrou oito rebotes e 15 assistências. E teve a companhia de Eric Gordon, responsável por 23 pontos, e Danuel House Jr., autor de 21.

Do outro lado da quadra, os destaques foram Chris Paul e Dennis Schroder. A dupla brilhou principalmente no último quarto e comandou a virada do Thunder. Schroder anotou 30 pontos, enquanto Paul contribuiu com 26 pontos e seis rebotes, mantendo a equipe em boas condições na disputa. Os dois times voltam a se enfrentar na quarta-feira.