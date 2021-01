Harden deixa os Rockets e vai para os Nets em troca envolvendo 4 franquias da NBA

James Harden não jogará mais pelo Houston Rockets. O astro, eleito o jogador mais valioso (MVP) da NBA na temporada 2017/2018, se juntará a estrelas como Kyrie Irving e Kevin Durant no Brooklyn Nets, em uma troca que envolveu, além das franquias texana e nova-iorquina, o Indiana Pacers e o Cleveland Cavaliers. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira pelos jornalistas Adrian Wojnarowski, da ESPN americana, e Shams Chanaria, do Stadium.

As movimentações foram as seguintes: Brooklyn Nets recebe James Harden; Houston Rockets pega Victor Oladipo (trocado pelo Indiana Pacers), Dante Exum, Rodions Kurucs, além de quatro escolhas de primeira rodada e quatro escolhas de troca no Draft; Cleveland Cavaliers recebe Jarret Allen e Taurean Prince (ambos de saída dos Nets); Indiana Pacers recebe Caris LeVert (trocado pelo Brooklyn Nets).

A troca não chega a ser uma surpresa. Na última terça, Harden havia reclamado publicamente da equipe, afirmando que não era boa o suficiente e que sua situação no Rockets já não podia ser consertada. O contrato com a franquia de Houston era válido até 2023.

Agora, Harden reencontra Kevin Durant com quem já jogou no Oklahoma City Thunder. Juntos, eles levaram a franquia até a final da NBA em 2012, sendo derrotados pelo Miami Heat. Desde então, Durant conseguiu ser campeão pelo Golden State Warriors, e Harden chegou a finais de conferência com o Houston Rockets, mas não foi campeão pela equipe.