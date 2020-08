Halep é campeã em Praga e revela nesta segunda se participará do US Open

Em Praga, Simona Halep disputou seu primeiro torneio em seis meses - (Foto: Divulgação)

A romena Simona Halep faturou o 21º título da carreira no circuito da WTA ao superar a belga Elise Mertens por 2 sets a 0, com parciais 6/2 e 7/5, neste domingo, na final do Torneio de Praga, na República Checa.

Este é o segundo troféu erguido na atual temporada pela número 2 do ranking mundial. Antes da parada forçada pela pandemia do coronavírus, Halep havia vencido o Torneio de Dubai e sofrido uma lesão no pé. "Foi muito difícil voltar, então estou realmente feliz por estar de volta ao tour já com uma conquista", declarou a tenista romena.

O título em Praga foi o oitavo da carreira de Halep no saibro e o primeiro nesse piso desde a vitória na edição de 2018 de Roland Garros. Entre as jogadoras atualmente em atividade, somente as irmãs Serena e Venus Williams venceram mais nessa quadra, com 13 e nove títulos, respectivamente.

A grande expectativa agora é para a participação da romena no US Open, uma das quatro competições mais importantes do calendário do tênis, marcada para começar em 31 de agosto.

Após a vitória na final, Halep disse que revelará nesta segunda-feira se pretende encarar o torneio. O motivo do receio, segundo o treinador dela, são os números elevados da pandemia nos Estados Unidos.

"Antes da viagem, perguntei a ela. Ela tinha o pressentimento que de que não iria jogar o US Open, mas queria disputar este torneio (de Praga)", disse Darren Cahill ao canal australiano Nine's World Wide of Sports.

"Há que se lembrar que há quatro anos Simona renunciou aos Jogos Olímpicos do Rio porque estava muito preocupada com o zika vírus na época. Ela tem muitíssimo cuidado com esses temas. Quando começou a pandemia, ela ficou seis semanas sem pegar na raquete, simplesmente voltou para casa e se manteve isolada durante todo o tempo", acrescentou.

Caso fique de fora, Simona Halep será a sexta tenista do Top 10 mundial a abandonar o US Open. Até o momento, já estão confirmadas as ausências de Ashleigh Barty (1ª), Elina Svitolina (5ª), Bianca Andreescu (6ª), Kiki Bertens (7ª) y Belinda Bencic (8ª).

LEXINGTON - No outro torneio da WTA finalizado neste domingo, a americana Jennifer Brady conquistou seu primeiro título na carreira, ao triunfar no Torneio de Lexingon (Estados Unidos). Na final, ela superou a suíça Jil Teichmann por 2 a 0 (6/3 e 6/4).

Este foi o primeiro evento profissional de tênis realizado nos Estados Unidos desde o início da pandemia, sendo disputado com portões fechados para o público.