'Há interesse, mas sem promessas', diz diretor corintiano sobre contratar Marta

Marta foi cortada com covid-19 - (Foto: Daniela Porcelli/CBF)

A meia-atacante Marta foi anunciada como nova embaixadora da Neo Química, empresa que dá nome ao estádio do Corinthians, em São Paulo. No vídeo de anúncio de sua parceria com a detentora dos "naming rights", ela declarou o seu amor pelo clube alvinegro ao dizer que a equipe paulista "é o time de seu coração". Isso foi suficiente para que os torcedores corintianos especulassem uma possível contratação da jogadora, que por seis vezes foi eleita a melhor do mundo.

O que se sabe até agora é que o interesse do Corinthians é real de levar Marta para o Parque São Jorge, como fez com Ronaldo Fenômeno anos atrás. O próprio diretor de marketing e de comunicação do clube, José Colagrossi, que divulgou o vídeo da parceria entre Marta e Neo Química, confirmou a informação. "Interesse existe", mas "sem promessas", disse o dirigente em resposta a uma torcedora no Twitter.

Nos últimos anos, o Corinthians tem mostrado ser uma potência no futebol feminino. Recentemente, o clube venceu o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e disputa a final do Campeonato Paulista contra a Ferroviária. Além dos torcedores, quem também especulou a possível contratação de Marta foi o perfil oficial do Brasileirão no Twitter. "Imagina a Rainha usando a camisa do atual campeão", escreveu.

Aos 34 anos, Marta está na reta final de seu contrato com o Orlando Pride, que disputa a principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos, a WNLS. Para a próxima temporada, ela quer manter o futebol em alto nível para chegar com fôlego aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Cumprindo esses requisitos, o Corinthians não deixa de ser uma opção para ela também, principalmente com a melhora do futebol feminino no País.

"Eu acabo de ser escolhida embaixadora da Neo Química, tenho muito orgulho disso porque acredito na química perfeita entre esporte e saúde e na vocação da Neo Química em levar saúde a todos os lugares do Brasil. A primeira linha dessa nova história começa a ser escrita com o nome na fachada da Arena do meu time de coração. E com a Neo Química, vamos construir juntas novas histórias de esporte, saúde e superação", declarou a jogadora.

A equipe alvinegra vai a campo neste domingo para a disputa do título paulista. Por enquanto, Marta acompanha a decisão de casa. O Corinthians venceu o jogo de ida por 3 a 1, em Barueri (SP). Apesar da final ser disputada na casa do adversário, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o time da capital é favorito.