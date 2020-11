Guilherme Pato vê Ponte Preta com confiança e destaca evolução pessoal

Atacante Guilherme Pato - (Foto: Divulgação)

O empate por 1 a 1 diante do América Mineiro, no Independência, elevou os ânimos da Ponte Preta. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o atacante Guilherme Pato deixou claro que o time está ganhando confiança, sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, e destacou uma evolução pessoal.

"A cada treino e a cada jogo, a gente vai ganhando confiança e melhorando nas coisas que precisa melhorar. Eu sempre trabalhei firme. Eu sempre busquei evoluir bastante. Eu sempre fui tranquilo a isso. Eu sabia que, em uma hora, ia surgir a oportunidade", disse o atacante.

Guilherme Pato fez um belo gol de calcanhar no empate contra o América. Resultado que deixou a Ponte Preta na sexta posição, com 31 pontos, a três do G4. "As coisas iam acontecer na hora certa, né? Então eu vinha trabalhando, me dedicando nos treinos e aproveitando as oportunidades que surgiam para mim quando entrasse nos jogos. Eu acho que, quem entra do banco, entra buscando melhorar o time", falou.

Sobre a titularidade, o jogador achou melhor deixar a decisão nas mãos do treinador. "Independentemente do resultado, se está ganhando ou se está perdendo, é buscar dar mais energia ao time também, porque está descansado. Isso é o mais importante. Ser titular ou não, é uma coisa que eu deixo para o Marcelo resolver. Eu sempre venho buscando fazer o meu melhor", finalizou.

A Ponte Preta volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Brasil de Pelotas, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.