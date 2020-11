Guarani vence CSA com golaço no fim e se distancia da zona da degola da Série B

Lucas Abreu fez gol aos 44 minutos do 2º tempo - (Foto: Divulgação)

Em um jogo emocionante e com dois bonitos gols - um para cada lado -, o Guarani emplacou a quarta vitória seguida no Brinco de Ouro da Princesa na noite desta sexta-feira ao bater o CSA, por 2 a 1, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O golaço marcado por Lucas Abreu aos 44 minutos do segundo tempo fez o Guarani seguir distante da zona de rebaixamento e subir para a 12.ª colocação, com 24 pontos. Já o CSA estacionou nos 28 e perdeu a chance de entrar no G4.

O Guarani abriu o placar logo aos três minutos. Lucas Crispim foi derrubado por Cleberson dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido pelo próprio camisa 10. Depois disso, o time recuou demais e chamou o CSA para o seu campo.

Aos 39, Rodrigo Pimpão aproveitou cobrança de lateral para a área e deixou tudo igual ao acertar uma bicicleta no canto de Gabriel Mesquita. O golaço deixou o Guarani nervoso, tanto que Felipe Conceição foi expulso por reclamação.

Na volta do intervalo, o CSA só não virou com Pedro Lucas porque Gabriel Mesquita fez grande defesa. Depois, Rodrigo Pimpão perdeu boa oportunidade ao mandar por cima. O time alagoano ainda reclamou de um pênalti não marcado de Wálber em Rafael Bilu.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, Lucas Abreu ficou com a sobra e, na entrada da área, acertou uma bomba de primeira, no ângulo de Matheus Mendes, que nada pôde fazer.

O Guarani volta a campo já na segunda-feira, contra o Cruzeiro, às 20 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Na terça, o CSA recebe a Chapecoense, às 19 horas, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 21.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 1 CSA

GUARANI - Gabriel Mesquita; Pablo (Cristovam), Romércio (Lucas Ramon), Wálber e Eliel (Bidu); Bruno Silva, Murilo Rangel (Lucas Abreu) e Lucas Crispim; Renanzinho (Giovanny), Júnior Todinho e Bruno Sávio. Técnico: Felipe Conceição.

CSA - Matheus Mendes; Diego Renan, Cleberson, Luciano Castán e Rafinha; Geovane (Lucas Dias), Yago (Allano) e Nadson (Marquinhos); Andrigo (Rafael Bilu), Rodrigo Pimpão e Pedro Lucas. Técnico: Mozart.

GOLS - Lucas Crispim, aos três, e Rodrigo Pimpão, aos 39 minutos do primeiro tempo; Lucas Abreu, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Rodrigo da Rocha (TO).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Mesquita, Murilo Rangel, Júnior Todinho, Bruno Silva e Bidu (Guarani); Geovane (CSA).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).