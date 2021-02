Guarani surpreende torcida e renova empréstimo de volante Marcelo para 2021

A direção do Guarani surpreendeu a torcida nesta quarta-feira ao confirmar a renovação de contrato do volante Marcelo para a temporada 2021, na qual o time campineiro terá pela frente o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 26 anos, o meio-campista fez apenas 19 jogos com a camisa alviverde em 2020.

Apesar disso, a renovação foi um pedido do novo técnico Allan Aal junto à direção, que também entendeu que o volante cresceu de produção no final da temporada e por isso merecia mais uma chance. Aliado a isso, o Guarani conseguiu uma renovação de empréstimo junto ao CD Aves, de Portugal, clube detentor de seus direitos econômicos, até o final do ano.

Marcelo está no Brinco de Ouro desde outubro da temporada 2019 e desde então fez 35 jogos com a camisa do time e marcou apenas um gol. Revelado pelo Vitória, tem passagens também pelo Botafogo, além do Maccabi Tel Aviv, de Israel.

Antes de Marcelo, o clube havia acertado as renovações com o zagueiro Wálber e os atacantes Rafael Costa e Pablo. Em relação a reforços, os únicos oficializados foram o zagueiro Thalles e o meia Tony.

No Paulistão, o time campineiro está no Grupo D ao lado de Mirassol, Santos e São Caetano. A estreia será contra o Ituano, em Campinas, no dia 28 de fevereiro.