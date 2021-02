Guarani escalará 2 dos 9 reforços na estreia no Paulista

Guarani - Foto: Divulgação

O Guarani entrou na reta final de preparação para a estreia no Campeonato Paulista neste domingo, às 20 horas, contra o Ituano no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Dos nove reforços anunciados, o técnico Allan Aal deverá utilizar dois no time titular.

O volante Índio e o meia Tony foram escalados entre os titulares nos últimos treinos e devem jogar. Em compensação, o Guarani não poderá contar com três reforços. O zagueiro Thales, chegou do Ankaraspor (Turquia), e o atacante Júlio César, contratado junto ao Portimonense (Portugal), esperam a nova abertura da janela de transferências internacionais.

O meia Andrigo, ex-Internacional, por sua vez, não conseguiu ser inscrito para a rodada inicial. Ele foi o último reforço anunciado pelo Guarani. Se eles não jogam, três garotos das categorias de base terão chance no time titular. São eles: os laterais Mateus Ludke e Bidu, além do atacante Pablo.

O Guarani está no Grupo D, ao lado de Mirassol, Santos e São Caetano, e deverá atuar na estreia com Gabriel Mesquita; Mateus Ludke, Romércio, Bruno Silva e Bidu; Marcelo, Índio e Tony; Pablo, Bruno Sávio e Rafael Costa.