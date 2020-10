Guarani chega com muitas dúvidas para o dérbi campineiro pela Série B

Os principais goleadores, Júnior Todinho e Rafael Costa, são dúvidas por questões físicas - (Foto: Divulgação/Guarani)

Mesmo faltando um dia para o 197º dérbi campineiro, o Guarani está totalmente indefinido pelo técnico Ricardo Catalá. A escalação só será conhecida momentos antes da partida marcada para as 21h30 desta terça-feira, no estádio Moisés Lucarelli, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Principais goleadores do time na temporada, com nove e seis gols, respectivamente, Júnior Todinho e Rafael Costa são dúvidas por questões físicas. O atacante Bruno Sávio também não sabe se terá condições. Já o goleiro Jefferson Paulino não se recuperou de uma lesão muscular e segue de fora.

A boa notícia é que Bidu volta para a lateral esquerda depois de cumprir suspensão automática no empate sem gols com o América-MG, em Belo Horizonte. Assim, Erick Daltro volta a ser opção no banco de reservas.

Ricardo Catalá ainda deve fazer outras mudanças no time titular, como as voltas dos volantes Deivid e Eduardo Person entre os titulares. Diante do América-MG, ele iniciou o jogo com um meio-campo ofensivo - com Arthur Rezende, Murilo Rangel e Lucas Crispim - e foi dominado.

Na penúltima colocação, com apenas 11 pontos, o Guarani encara o dérbi desta terça-feira como um "divisor de águas". O elenco acredita que uma vitória sobre o maior rival diminuirá a pressão dos torcedores e vai aumentar a confiança do time.

"É o jogo ideal para a gente dar a volta por cima. É um divisor de águas. A gente sabe que em caso de vitória vamos ter muita moral e isso pode elevar a confiança do grupo para o decorrer do campeonato. Vamos em busca disso", afirmou Lucas Crispim.

O provável Guarani tem: Gabriel Mesquita; Cristovam, Didi, Wálber e Bidu; Deivid, Eduardo Person, Artur Rezende e Lucas Crispim; Murilo Rangel e Waguininho.