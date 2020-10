Grêmio volta a jogar bem e vence o Botafogo com um jogador a menos

Pepê comemora gol na vitória do Grêmio sobre o Botafogo - (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio voltou a respirar no Campeonato Brasileiro ao vencer o Botafogo, por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, na sua arena, em Porto Alegre (RS), pela 16ª rodada. O time gaúcho jogou melhor, principalmente no segundo tempo, quando, por curiosidade, perdeu Diego Souza expulso aos sete minutos. Ele marcou um gol e os outros dois foram de Pepê.

A vitória reabilitadora deixou o time dirigido por Renato Gaúcho com 20 pontos, no meio da tabela. O Botafogo, que não perdia há cinco jogos, segue com 18 pontos, ainda tentando se afastar da zona de rebaixamento.

O interessante é que o clima tinha ficado pesado pela sequência irregular gremista e pela derrota para o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro, na rodada passada. De outro lado, o Botafogo vinha de duas vitórias importantes sobre o Palmeiras e Sport, ambas por 2 a 1. Todas sob o comando de Bruno Lazaroni, que substituiu Paulo Autuori.

O primeiro tempo foi bastante amarrado, com os dois times ostentando o estigma de reis do empate. O time gaúcho tem oito e o carioca, nove resultados iguais. Mas o Grêmio mantinha maior posse de boa e com maior volume de jogo chegou a abrir o placar aos 33 minutos.

O lance começou com Diego Souza, de costas, dominando a bola na linha da grande área. Ele abriu para Robinho do lado direito, de onde saiu o cruzamento alto na segunda trave. Alisson ajeitou de cabeça e Diego Souza, na pequena área, se abaixou para completar de cabeça para as redes.

O Botafogo, até então, não tinha ameaçado o goleiro Vanderlei, mas chegou ao empate aos 40 minutos num lance de bola parada, a sua característica. Do lado esquerdo, Victor Luís fez o levantamento em direção à pequena área, onde Matheus Babi desviou de leve de cabeça. A bola tocou na perna de Pedro Raul e o rebote sobrou para o próprio Babi. Ele se esticou e completou de perna direita para as redes: tudo igual.

O segundo tempo começou movimentado. O Grêmio ficou na frente logo aos dois minutos, quando Diego Souza fez com perfeição a função de pivô. Recebeu a bola de costas dentro da área, esperou o momento certo para tocar de lado para o chute forte de Pepê com o pé esquerdo. A bola entrou no alto.

Mas Diego Souza quase pôs tudo a perder aos sete minutos, ao ser expulso. Numa dividida com Guilherme Santos, ele deixou a perna nas nádegas do botafoguense. O VAR alertou o árbitro Luiz Flávio de Oliveira sobre a agressão e o atacante acabou sendo expulso. Em seguida, Renato Gaúcho fez uma troca de recomposição com a entrada de Isaque no lugar de Robinho. Ganhou mobilidade, sem deixar de atacar.

Na tentativa de buscar o empate, o Botafogo até se atirou ao ataque mesmo para aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais em campo. Teve uma chance com Matheus Babi que chutou sem ângulo pelo lado direito, mas Vanderlei espalmou a escanteio.

Mas antes de sofrer o empate, o Grêmio marcou o terceiro gol aos 20 minutos numa bela jogada pelo lado direito, com rápida troca de bola de pé em pé. De Isaque para Victor Ferraz e dele o cruzamento, na linha de fundo, para Pepê que bateu de primeira por baixo do goleiro. Segundo dele na noite.

O técnico Bruno Lazaroni tentou mudar o Botafogo com as entradas de Kalou e Lecaros, respectivamente, nos lugares de Caio Alexandre e Rhuan. No intervalo já tinha colocado o japonês Honda na vaga de Rentería e nos primeiros minutos trocou Guilherme Santos pelo experiente Cícero. Mas o time gaúcho se posicionou bem em campo, pouco permitindo ao adversário. Valorizou a posse de bola e deixou o tempo passar até o final.

Os dois times voltam a campo pela 17ª rodada do Brasileiro no fim de semana. O Grêmio vai enfrentar o São Paulo no sábado, às 21 horas, no Morumbi, enquanto o Botafogo vai pegar o Goiás na segunda-feira, às 20 horas, no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 3 x 1 BOTAFOGO

GRÊMIO - Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, Rodrigues e Diego Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva) e Robinho (Isaque); Alisson, Diego Souza e Pepê (Bruno Cortez). Técnico: Renato Gaúcho.

BOTAFOGO - Diego Cavalieri; Kevin, Diego Souza (Kelvin), Kanu e Victor Luís; Rentería (Honda), Caio Alexandre (Lecaros) e Guilherme Santos (Cícero); Rhuan (Kalou), Pedro Raul e Matheus Babi. Técnico: Bruno Lazaroni.

GOLS - Diego Souza, aos 33, e Matheus Babi, aos 40 minutos do primeiro tempo. Pepê, aos 2 e aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigues, Matheus Henrique e Maicon (Grêmio); Guilherme Santos e Matheus Babi (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Diego Souza (Grêmio)

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).