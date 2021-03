Grêmio inscreve Leo Chú e vários jogadores das categorias de base na Libertadores

Atacante Leo Chú - (Foto: Twitter)

Com a derrota na final da Copa do Brasil para o Palmeiras no domingo, o Grêmio se classificou para a Copa Libertadores a partir da segunda fase preliminar e terá como primeiro adversário o Ayacucho, do Peru. O primeiro jogo será nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e desta forma o clube enviou nesta segunda a lista de 45 jogadores inscritos para a Conmebol, que a divulgou em seu site oficial. Além de vários atletas que não figuram entre os profissionais, o técnico Renato Gaúcho inscreveu também o atacante Leo Chú.

O jogador estava emprestado ao Ceará e figura na lista da Conmebol como meia. Já Alisson aparece como atacante. Além de Leo Chú, o treinador colocou entre os inscritos nove jogadores que não aparecem nas estatísticas de 2020 do time profissional do Grêmio divulgadas pela assessoria de imprensa antes da partida de domingo contra o Palmeiras.

São eles o goleiro Adriel; o lateral-direito Felipe; o zagueiro Emanuel; os volantes Michel, Caíque e Fernando Henrique; o meia Pedro Lucas; e os atacantes Elias, Ricardinho, Léo Pereira e Bitello.

Adriel, com passagens pela seleção brasileira sub-20, Michel e Elias são destaques da base e deverão ter oportunidades nesta temporada. Ricardinho e Pedro Lucas atuaram recentemente na goleada sobre o Brasil-RS na partida de estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho. O zagueiro Pedro Geromel e o lateral-direito Leo Gomes, que se recuperaram de lesões, estão entre os inscritos.

O Grêmio se reapresenta nesta segunda-feira, às 16 horas, para iniciar a preparação para o jogo contra os peruanos. Além da atividade, que será um trabalho regenerativo, Renato Gaúcho terá o treino de terça, que ainda não tem horário marcado, para definir o time que estreia na Libertadores. O jogo contra o Ayacucho está marcado para quarta, às 21h30.

A Conmebol manteve a regra com maior número de inscritos. Os 45 nomes constam nos registros para prevenir possível surto de covid-19 entre os times participantes. Em caso de classificação diante do time peruano, o Grêmio encara Unión Española, do Chile, ou Independiente Del Valle, do Equador, no mata-mata seguinte, que vale vaga na fase de grupos.

Confira a lista do Grêmio para a Copa Libertadores:

Goleiros - Vanderlei, Paulo Victor, Brenno e Adriel;

Laterais - Victor Ferraz, Vanderson, Diogo Barbosa, Cortez, Guilherme Guedes, Felipe e Leo Gomes;

Zagueiros - Pedro Geromel, Kannemann, Rodrigues, David Braz, Paulo Miranda, Ruan e Emanuel;

Volantes - Maicon, Matheus Henrique, Michel, Lucas Silva, Darlan, Lucas Araújo, Caíque, Jhonata Varela e Fernando Henrique;

Meias - Alisson, Jean Pyerre, Pinares, Isaque, Pedro Lucas e Thaciano;

Atacantes - Diego Souza, Pepê, Ferreira, Elias, Everton, Diego Churín, Guilherme Azevedo, Luiz Fernando, Ricardinho, Léo Pereira e Bitello.