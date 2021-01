Gómez treina com bola no Palmeiras e deve estar pronto para final da Libertadores

Gómez se recupera e volta aos treinos no Palmeiras - (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

O Palmeiras treinou nesta sexta-feira na Academia de Futebol com uma novidade importante. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez se recuperou de um problema na virilha esquerda sofrido na semifinal da Copa Libertadores, há dez dias, e voltou a trabalhar com bola. A novidade é importante para a equipe, pois agora o defensor está praticamente garantido na grande decisão do torneio, dia 30, contra o Santos.

Após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco voltou para São Paulo de madrugada e dormiu na Academia de Futebol. Pela manhã os titulares cumpriram atividades regenerativas na piscina aquecida e em trabalhos de massagem e de utilização de botas especiais para recuperação muscular. Os demais atletas trabalharam no gramado.

Além de Gómez, trabalharam normalmente o meia Patrick de Paula e o atacante Gabriel Veron. Os dois se recuperaram recentemente de problemas musculares. O paraguaio trabalhou pela primeira vez com o grupo desde a lesão sofrida contra o River, no Allianz Parque. Depois disso, ele ficou fora dos encontros diante de Grêmio, Corinthians e Flamengo.

O Palmeiras volta a treinar na manhã deste sábado no último trabalho antes do jogo contra o Ceará, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O compromisso é o penúltimo antes da final da Copa Libertadores. No meio de semana, a equipe ainda terá pela frente o Vasco, em jogo atrasado da primeira rodada do Brasileirão.