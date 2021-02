Golfista Tiger Woods sofre grave acidente de carro em Los Angeles

Tiger Woods - Foto: Reprodução

O lendário golfista Tiger Woods sofreu um acidente de carro, nesta terça-feira, em Los Angeles, quando dirigia no trecho entre as cidades de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, na Califórnia.

Segundo um xerife do departamento de polícia local, o automóvel chegou a capotar e o norte-americano teve de ser retirado do veículo com a ajuda de bombeiros.

Woods foi levado ao hospital com ferimentos não especificados. O veículo sofreu grandes danos, disse o xerife. Um helicóptero da KABC-TV filmou o local do acidente e mostrou o carro com a parte da frente destruída e com os airbags aparentemente acionados. Os policiais também informaram que Tiger Woods era o único ocupante do automóvel

O acidente ocorreu pouco antes das 7h15 (horário local) desta terça-feira. "Tiger Woods sofreu um acidente de carro esta manhã na Califórnia e sofreu vários ferimentos nas pernas. Ele está em cirurgia e nós agradecemos por sua privacidade e suporte", disse o agente de Woods, Daniel Rapaport, em um comunicado dado à revista Golf Digest.

Tiger Woods, de 45 anos, é considerado o melhor golfista de todos os tempos. Ele já foi campeão 15 vezes nos majors, principais campeonatos da modalidade. Em 2009, a Revista Forbes publicou que Woods havia se tornado o primeiro esportista bilionário da história, arrecadando US$ 1 bilhão em patrocínios, cachês e prêmios.