Gol nos acréscimos salva Roma de novo vexame diante do Spezia na Itália - ( Foto: Estadão )

A Roma sofreu mais do que o imaginado para se vingar da humilhante eliminação da Copa da Itália, diante do Spezia, no meio de semana. Desta vez pelo Campeonato Italiano, recebeu o algoz e só conseguiu chegar à vitória graças a um gol de Pellegrini, nos acréscimos.

Após três tropeços seguidos, sendo derrotas por 3 a 0 no clássico contra a Lazio e de 4 a 2 na prorrogação na consequente eliminação diante do Spezia, os romanos foram salvos no estádio Olímpico ao buscar os 4 a 3 aos 47 minutos da etapa final.

Foi um jogo bem movimentado e com emoção de sobras. Com sentimento de vingança diante do rival, os comandados de Paulo Fonseca partiram para a ofensiva e logo aos 17 minutos abriram vantagem. Mayoral aproveitou a assistência de Pellegrini. O primeiro susto veio aos 24, com Picolli igualando o placar.

Com 10 minutos disputados do segundo tempo, porém, a vitória e a redenção pareciam definidas. Graças a gols de Mayoral, seu segundo no confronto, e Karsdorp, a Roma abriu 3 a 1 de vantagem.

O fantasma da eliminação da Copa de Itália voltou a rondar com gol de Farias. Para piorar, aos 45, Daniele Verde deixou tudo igual. Assim como na Copa da Itália, o Spezia buscou a igualdade após estar com desvantagem de dois gols.

Nos acréscimos, contudo, a estrela de Pellegrini brilhou. Ele aproveitou o passe precioso do brasileiro Bruno Peres e decretou a vitória suada e sofrida. A Roma desencanta e chega aos 37 pontos, na terceira colocação do Campeonato Italiano, seis atrás do líder Milan, que ainda joga na rodada e três a menos que a Internazionale, também com um jogo por realizar.