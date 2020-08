Goiás demite técnico Ney Franco e diretor de futebol Túlio Lustosa

A apresentação ruim na derrota para o Fortaleza, por 3 a 1, na Serrinha, na última quarta-feira, causou mudanças no Goiás. O técnico Ney Franco e o diretor de futebol Túlio Lustosa foram demitidos.

A decisão foi tomada após uma reunião realizada na noite desta quinta-feira entre a diretoria e membros do Conselho Administrativo do Goiás. Não está descartada novas mudanças, como as saídas de alguns jogadores.

Essa era a segunda passagem de Ney Franco, que foi quem levou o time ao acesso à elite do Brasileirão em 2018 e retornou em agosto do ano passado, conseguindo também a classificação para a Copa Sul-Americana.

Já Túlio Lustosa, ex-jogador de Botafogo, Corinthians, Grêmio e Figueirense, além do próprio Goiás, chegou ao clube em 2017 e ajudou na montagem do elenco campeão goiano de 2018 e que conquistou o acesso na Série B do mesmo ano.

Agora, a diretoria trabalha em busca de substitutos. Para o lugar de Ney Franco, o nome mais forte é o de Alberto Valentim, sem clube desde que foi demitido pelo Botafogo no início de fevereiro.

O Goiás foi prejudicado neste início de Brasileirão por um surto do novo coronavírus no elenco. Tanto que o jogo de estreia, contra o São Paulo, acabou sendo adiado em cima da hora.

Em três duelos realizados, o Goiás somou apenas um ponto e é o penúltimo colocado. O time volta a campo no sábado, quando faz o clássico contra o Atlético-GO, às 21 horas, na Serrinha.

Ney Franco é o segundo treinador demitido no Brasileirão. Também nesta quinta-feira, o lanterna Coritiba anunciou a saída de Eduardo Barroca.