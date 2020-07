Gil aprova dupla com Danilo Avelar no Corinthians: 'Está se adaptando'

Gil, zagueiro do Corinthians, com Danilo Avelar ao fundo, seu novo companheiro de zaga - (Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

A volta do Corinthians aos gramados contou com um novo companheiro de zaga para Gil. No triunfo por 1 a 0 sobre o Palmeiras, quarta-feira, na arena do clube em Itaquera, ele teve a companhia de Danilo Avelar, que mudou de posição nesta temporada, pois era lateral-esquerdo até 2019.

A escalação de Avelar fez Gil atuar pelo lado direito da defesa, função que não costumava ser exercida por ele, mas que agora deverá ser rotineira após o companheiro se recuperar de uma pubalgia e ter de esperar a volta das competições para disputar o seu primeiro jogo em 2020. Gil elogiou o colega em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

"Desde o começo do ano, o técnico já tinha passado para o Avelar que iria ajudar na zaga. Está se adaptando bastante. O melhor é ter cabeça boa e seguir trabalhando. Todos estão aptos a jogar. O Léo está com pequena lesão ainda. Estamos trabalhando bem. Em prol do grupo", afirmou.

Além da nova companhia, o clássico foi marcante para Gil pelo gol marcado, o único do clássico. Mas o zagueiro fez questão de dividir os méritos com os companheiros de clube.

"Fico feliz de poder ajudar com gol nessa retomada. O mais importante foi a vitória. Não é porque o gol foi meu, que o mérito é meu. Todos se empenharam. Fico feliz por alcançar dez gols em toda a passagem. Espero contribuir com mais. O mais importante é ajudar a equipe", finalizou.

O triunfo sobre o Palmeiras levou o Corinthians aos 14 pontos, em terceiro lugar no Grupo D do Paulistão. O time encerra a sua participação na primeira fase no domingo, quando enfrentará o Oeste na Arena Barueri.