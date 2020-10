Gianni Infantino, presidente da Fifa, está infectado com o coronavírus - ( Foto: Estadão/Giuseppe Cacace/AFP )

Gianni Infantino, presidente da Fifa, está infectado com o coronavírus. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, pela entidade máxima do futebol em suas redes sociais. Segundo o comunicado, o dirigente, de 50 anos, apresenta "sintomas leves" da covid-19 e já está em quarentena de dez dias.

Infantino, após o período de isolamento, será submetido a novos exames para saber se poderá retornar às suas atividades normais. A Fifa orientou as pessoas que tiveram contato com o presidente nos últimos dias para que "tomem as medidas necessárias".

O dirigente suíço foi reeleito presidente da Fifa no ano passado. Seu novo mandato vai até 2023 e ele ainda pode tentar mais duas reeleições, o que o deixaria no poder da entidade até 2031.

Há um mês, Infantino demonstrou otimismo quando ao futuro do futebol pós-pandemia e afirmou que o público nos estádios é essencial, mas antes é preciso encontrar protocolos de segurança para cuidar da saúde dos torcedores.