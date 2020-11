Galhardo perde pênalti, Inter empata com Goiás e se distancia da liderança

O Internacional voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro e viu aumentar a distância para a liderança. O empate sem gols com o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), neste sábado à noite, pela 23ª rodada, foi o sexto jogo sem vitória dos comandados de Abel Braga, que segue afastado por covid-19.

O resultado deixou os gaúchos na quarta colocação com 37 pontos, a cinco do Atlético-MG. O Atlético-GO, por sua vez, segue próximo da zona de rebaixamento, na 13ª posição, com 28 pontos, a quatro da zona da degola.

O Atlético-GO teve, aos 17 minutos, a primeira chance do jogo em chute de Nicolas que assustou Marcelo Lomba. No mais, o Inter fez Jean trabalhar. Aos 27, Patrick arriscou da entrada da área e o goleiro da casa fez a defesa.

Jean voltou a aparecer aos 37 minutos em um petardo de Rodrigo Lindoso. Antes do intervalo, aos 42 minutos, Patrick levantou e Yuri Alberto cabeceou firme, mas Jean fez outra defesa.

No segundo tempo, o Inter voltou a dar trabalho a Jean. Aos 11, Uendel entrou pela esquerda e bateu, mas o goleiro atleticano fez defesa. Aos 17, Zé Roberto colocou a mão na bola dentro da área. Thiago Galhardo foi para a cobrança de pênalti e bateu na direita, mas Jean acertou o canto e defendeu.

O Inter, no entanto, sofreu um duro golpe aos 23 minutos com a expulsão de Rodrigo Moledo. Mesmo com um homem a mais, o Atlético não quis se expor e segurou o resultado. O Inter ainda tentou, mas também não balançou as redes. Leandro Fernández aproveitou bobeada da zaga goiana e soltou o pé, mas Jean fez a última defesa do jogo.

Pelo Brasileiro, o Atlético volta a campo no dia 7, segunda-feira, no clássico com o Goiás. O Inter vai jogar sábado contra o Atlético-MG, no Mineirão. Antes disso, na próxima quarta-feira, o Inter vai pegar o Boca Juniors, em casa, pela oitavas de final da Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 0 x 0 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-GO - Jean; Arnaldo (Pereira), Éder, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão, Matheus Vargas, Chico (Danilo Gomes) e Everton Felipe (Wellington Rato); Janderson (Júnior Brandão) e Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo.

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Johnny (Musto), D'Alessandro (Maurício) e Patrick (Zé Gabriel); Thiago Galhardo (Leandro Fernández) e Yuri Alberto (Marcos Guilherme). Técnico: Leomir Souza (auxiliar).

CARTÕES AMARELOS - Everton Felipe (Atlético-GO); Rodrigo Moledo, Rodrigo Lindoso, Leandro Fernández (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Moledo (Internacional).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA e PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).