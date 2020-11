Gabriel não se recupera de dores na coxa e desfalca o Flamengo contra o São Paulo

O atleta Gabriel Barbosa - ( Foto: Estadão )

O técnico Rogério Ceni ganhou mais um importante desfalque no Flamengo para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta terça, o clube revelou que o centroavante Gabriel não se recuperou de dores na coxa direita e por isso nem foi relacionado.

"Na segunda-feira (16.11), o atleta Gabriel Barbosa realizou exame, que constatou fadiga acentuada na coxa direita", informou o Flamengo em suas redes sociais. O centroavante começou a sentir fortes dores na coxa direita durante a partida contra o Atlético Goianiense, no último sábado, no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Gabriel, Rogério Ceni não vai poder contar com o atacante Pedro, o volante Thiago Maia, o lateral-esquerdo Filipe Luís e o zagueiro Rodrigo Caio, que se recuperam de lesão. O meia Diego está em recondicionamento físico. O também meia Everton Ribeiro e o lateral-direito chileno Isla jogam nesta terça-feira pelas Eliminatórias da Copa de 2022 e é improvável que tenham condições de estar em campo contra o São Paulo nesta quarta.

Como perdeu na ida por 2 a 1 no Maracanã, a equipe rubro-negra precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar direto às semifinais da Copa do Brasil. Se ganhar por um, leva a decisão para os pênaltis. Não há critério de "gol fora de casa" no torneio.

LESÃO GRAVE - Também nesta terça-feira, o Flamengo confirmou a alta gravidade do problema de Thiago Maia, que lesionou os ligamentos do joelho no jogo contra o Atlético Goianiense. A forma de tratamento ainda está sendo discutida com o departamento médico do Lille, clube francês que tem contrato com o volante.

O Flamengo não deu uma previsão de retorno de Thiago Maia, mas internamente já não contam com o volante até o fim desta temporada, que vai até o final de fevereiro. O jogador está emprestado pelo Lille até o fim de junho de 2021.