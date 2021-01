Gabriel Menino ressalta as conquistas na carreira após 50 jogos pelo Palmeiras - ( Foto: Estadão )

O meia Gabriel Menino, do Palmeiras, está perto de viver uma sequência de dias bastante marcante na carreira. O jogador de 20 anos deve completar neste sábado, diante do Sport, a marca de 50 jogos pelo clube. Depois disso, ele terá mais outros feitos para celebrar em breve. Na semana que vem a revelação palmeirense comemora um ano da estreia como profissional e poderá ainda festejar a classificação do clube para a final da Copa Libertadores.

As várias conquistas pessoais têm marcado a primeira temporada dele como profissional. O próprio jogador admite que não esperava acumular tantas realizações em tão pouco tempo. "Fico muito contente por esta marca de 50 jogos. Sinceramente, nem nos meus maiores sonhos achava que isso aconteceria tão rápido. Em menos de um ano de profissional, já atingir um número tão alto de partidas, por um clube tão grande quanto o Palmeiras. Espero seguir evoluindo, para aumentar ainda mais esses números e buscar coisas grandes com essa camisa", disse ao Estadão.

Menino tem até agora 49 partidas e três gols pela equipe. Se entrar em campo neste sábado na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro, vai chegar à marca de 50 jogos pelo time. A caminhada começou ainda na pré-temporada, na Florida Cup. Recém-promovido da base, o jogador participou da partida contra o Atlético Nacional na estreia pelo time principal do clube em 15 de janeiro de 2020.

As primeiras semanas no elenco profissional foram marcadas até mesmo por um trote. O goleiro Jailson comandou uma brincadeira com os garotos recém-promovidos e sobrou para Gabriel Menino e mais outros colegas terem o cabelo raspado. Fora a mudança no visual, o ano marcou uma grande alteração na carreira do novato. Em apenas um ano ele saiu do status de revelação da base para se transformar em jogador de seleção brasileira.

Convocado pelo técnico Tite para as Eliminatórias da Copa em duas ocasiões, Gabriel Menino teve a emoção de ser campeão paulista nesta temporada. "Passa um filme na cabeça de tantas coisas que aconteceram nesse período, ainda em meio a uma paralisação grande por conta da pandemia. Tudo muito diferente, mas dentro do possível estamos superando. Já conquistei um título, estamos na luta por outros, seleção brasileira e agora 50 jogos. Isso só me motiva para trabalhar ainda mais e buscar os objetivos", afirmou.

Mas a temporada ainda não acabou e o jogador quer outros feitos. O Palmeiras está garantido na final da Copa do Brasil diante do Grêmio e tem vaga encaminhada para chegar à decisão da Copa Libertadores. Na partida de ida da semifinal, a equipe fez 3 a 0 fora de casa em cima do River Plate. A atuação de Gabriel Menino arrancou diversos elogios da imprensa argentina.