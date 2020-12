Gabriel Jesus testa positivo para covid-19 e passa o Natal em isolamento no City

Gabriel Jesus não participou das duas primeiras rodadas das Eliminatórias - ( Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Em pleno Natal, o Manchester City trouxe uma notícia ruim para seus torcedores: os testes de covid-19 do elenco e da comissão técnica registraram quatro casos positivos, entre eles o do brasileiro Gabriel Jesus. O atacante já está em período de isolamento.

Gabriel Jesus não pôde festejar o Natal, perderá as celebrações do Ano Novo e será desfalque em importantes partidas do Campeonato Inglês. Ele, assim como o lateral Kyle Walker, desfalcam o City diante de Newcastle, Everton e Chelsea.

São 10 dias de isolamento e há a dúvida ainda se estariam recuperados para encarar o Manchester United pela Copa da Liga Inglesa, no dia 6 de janeiro.

"O Manchester City FC confirma que Gabriel Jesus, Kyle Walker e dois membros da equipe testaram positivo para covid-19", informou a direção do City, em suas redes sociais nesta sexta-feira. "Todos os quatro funcionários vão agora observar um período de autoisolamento de acordo com o protocolo da Premier League e do governo do Reino Unido sobre quarentena", seguiu.

Por fim, o Manchester City mandou uma mensagem de apoio aos infectados. "Todos no clube desejam aos nossos colegas uma rápida recuperação durante o período de Natal, antes de seu retorno ao trabalho, treinamento e competição."