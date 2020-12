Gabriel Jesus marca e Manchester City goleia Arsenal na Copa da Liga Inglesa

O jogador Gabriel Jesus - (Foto: EFE/EPA/Oli Scarff)

Com gol de Gabriel Jesus e assistência de Fernandinho, o Manchester City atropelou o Arsenal nesta terça-feira e avançou na Copa da Liga Inglesa. Mesmo jogando no Emirates Stadium, em Londres, os comandados do técnico Josep Guardiola golearam por 4 a 1, alcançando a semifinal da competição nacional.

Os atuais tricampeões da Copa da Liga mostraram seu poder de fogo em Londres logo aos três minutos. Foi quando Kevin de Bruyne avançou à linha de fundo e cruzou da esquerda. Com facilidade, Gabriel Jesus se antecipou ao goleiro Runarsson e cabeceou para as redes.

O gol deixou o City mais à vontade em campo. Mas, de tão solto, acabou cedendo o empate aos 30. O cruzamento da esquerda encontrou Lacazette em boa condição para cabecear para o gol, empatando o duelo.

Mas o equilíbrio no placar era enganoso. O City dominava com facilidade inesperada. Aos 10 minutos do segundo tempo, os visitantes retomaram a dianteira no marcador, com gol de Riyad Mahrez.

Apenas quatro minutos depois, veio o terceiro gol. Em posição duvidosa, Foden recebeu lançamento de Fernandinho pela esquerda, entrou na área e bateu por cobertura, anotando o terceiro dos visitantes. O autor do gol virou "garçom" aos 28. Ele deu assistência para Laporte escorar de cabeça, com muita tranquilidade dentro da área.

O City vai conhecer seu próximo adversário na Copa da Liga nesta quarta, no sorteio das semifinais. Mais cedo, nesta terça, o Brentford surpreendeu o Newcastle, por 1 a 0, e também assegurou a classificação.

As outras duas vagas serão definidas nesta quarta. O Stoke City vai receber o Tottenham, enquanto o Everton vai duelar com o Manchester United em casa.

PREOCUPAÇÃO

A queda na competição não foi o único fato triste para o Arsenal nesta terça. O brasileiro Gabriel Martinelli, que ficou afastado dos gramados por meses, voltou a se machucar. Ele sofreu um forte choque contra o goleiro do City no fim do primeiro tempo, mas acabou deixando o gramado mais cedo.

Martinelli fazia seu primeiro jogo como titular desde que voltou ao time no fim de semana, quando esteve em campo por 19 minutos na partida contra o Everton, em rodada do Campeonato Inglês.